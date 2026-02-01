Nincsenek szavak: lassított felvételen Halle Berry mellei

Egészen hihetetlen, az 59 éves színésznő alakját és szépségét a huszonévesek is megirigyelhetik. Ráadásul Halle Berry mind a mai napig elképesztően szexi és vonzó. Tudja ezt jól magáról, nem csoda, hogy legújabb filmjét egy szexi kis videó kíséretében népszerűsíti az Instagram-oldalán.

Halle Berry friss Instagram-videójával a férfi rajongóinak kedveskedett (Fotó: Jim Smeal/BEI/Shutterstock)

Halle Berry mellei még vonzóbbak lassított videón

Sokak álma vált valóra a szexi színésznő frissen megosztott videójának köszönhetően.

„Minden hölgyemnek, aki az élet útján halad ..... A bűn útja (Crime 101) a tiéd!”

– írta Halle Berry a videó mellé, melyben a február 19-én a magyar mozikban debütáló filmjét népszerűsíti.