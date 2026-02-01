RETRO RÁDIÓ

Nincsenek szavak: lassított felvételen Halle Berry mellei

Sokak álma vált valóra. Halle Berry szédítő dekoltázzsal népszerűsíti új filmjét.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.02.01. 21:00
Halle Berry szexi dekoltázs

Egészen hihetetlen, az 59 éves színésznő alakját és szépségét a huszonévesek is megirigyelhetik. Ráadásul Halle Berry mind a mai napig elképesztően szexi és vonzó. Tudja ezt jól magáról, nem csoda, hogy legújabb filmjét egy szexi kis videó kíséretében népszerűsíti az Instagram-oldalán.

Halle Berry Tiffany & Co store renovation unveiling, Arrivals, Los Angeles, USA - 13 Oct 2016
Halle Berry friss Instagram-videójával a férfi rajongóinak kedveskedett (Fotó: Jim Smeal/BEI/Shutterstock)

Halle Berry mellei még vonzóbbak lassított videón

Sokak álma vált valóra a szexi színésznő frissen megosztott videójának köszönhetően.

„Minden hölgyemnek, aki az élet útján halad ..... A bűn útja (Crime 101) a tiéd!”
– írta Halle Berry a videó mellé, melyben a február 19-én a magyar mozikban debütáló filmjét népszerűsíti.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu