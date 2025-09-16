RETRO RÁDIÓ

„Én vagyok az igazi Macskanő” - Halle Berry mindenkit meglepett az új képeivel

Különleges fotókat posztolt a Halle Berry.

Szerző: Alexa
Létrehozva: 2025.09.16. 20:45
Halle Berry Macskanő cicák Instagram

Több, mint húsz évvel a 2004-es Macskanő film után Halle Berry megint cicázni kezdett. Legutóbbi fotója eléggé árulkodik arról, hogy nem engedte el a színésznő macskás énjét még a szerep után sem - számol be róla a Life.hu.

Halle Berry
Halle Berry még húsz év után is Macskanő

Halle Berry az igazi Macskanő

Tökélete latex és Patience Philips - ez az a kép, amely még ennyi év után is mindenki emlékében él, főleg Halle Berry-ében, hiszen egy olyan sejtelmes posztot rakott ki, mely felvethet egynéhány kérdést a film rajongói között.

Mondtam, hogy én vagyok az igazi Macskanő...

- írta Halle Berry fotójához, melyen egy apró cicát szorongat.

Sajnos azonban nem egy újabb filmről van szó, csupán egy élő, hús-vér kiscicáról. A színésznő szerint folyamatosan macskák látogatják a lakását, amely már egy kísérteties hasonlóság a Macskanő szerepével. Egy háromhetes tarka cica lopta be magát Halle Berry szívébe, örökbe is fogadta.

 

