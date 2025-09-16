„Én vagyok az igazi Macskanő” - Halle Berry mindenkit meglepett az új képeivel

Különleges fotókat posztolt a Halle Berry.
Több, mint húsz évvel a 2004-es Macskanő film után Halle Berry megint cicázni kezdett. Legutóbbi fotója eléggé árulkodik arról, hogy nem engedte el a színésznő macskás énjét még a szerep után sem - számol be róla a Life.hu.
Tökélete latex és Patience Philips - ez az a kép, amely még ennyi év után is mindenki emlékében él, főleg Halle Berry-ében, hiszen egy olyan sejtelmes posztot rakott ki, mely felvethet egynéhány kérdést a film rajongói között.
Mondtam, hogy én vagyok az igazi Macskanő...
- írta Halle Berry fotójához, melyen egy apró cicát szorongat.
Sajnos azonban nem egy újabb filmről van szó, csupán egy élő, hús-vér kiscicáról. A színésznő szerint folyamatosan macskák látogatják a lakását, amely már egy kísérteties hasonlóság a Macskanő szerepével. Egy háromhetes tarka cica lopta be magát Halle Berry szívébe, örökbe is fogadta.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.