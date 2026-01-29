RETRO RÁDIÓ

Ezt látnod kell: közelről mutatta meg hatalmas mellét Metzker Viki

A népszerű DJ nem sokat bízott a képzeletre... Mutatjuk a Metzker Vikiről készült szexi fotókat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.29. 17:00
szexi Bikini villantás Metzker Viki

Metzker Viki gyakran oszt meg szexi tartalmakat a közösségi oldalán. A lemezlovas legutóbb egy bikinis képpel hívta fel magára a figyelmet.

2943969_630087020210714dancing8038MKripost Metzker Viki
Metzker Viki szexi fotói felrobbantották az internetet Fotó: Mate Krisztian / mw archív

Metzker Viki bikiniben mutatta meg bámulatos alakját

Metzker Viki ezúttal sem okozott csalódást a követőinek. A csinos DJ a napokban Dubajba utazott a párjával, akivel természetesen kihasználták a jó időt és lementek a vízpartra. Metzker Viki a közösségi oldalára többi bikinis fotót is feltöltött, az egyiken pedig közelről is látható a hatalmas keble.

A rajongók nem tudtak betelni a látványtól, záporoztak a dicsérő hozzászólások.

Ragyogóan gyönyörű szép vagy

- lelkendezett az egyik követő.

Az anyámat

- jegyezte meg egy másik kommentelő.

Gyönyörű

- írta egy harmadik hozzászóló.

Nem szaporítjuk tovább a szót, íme a Metzker Vikiről készült káprázatos fotókat:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu