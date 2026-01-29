Ezt látnod kell: közelről mutatta meg hatalmas mellét Metzker Viki

Metzker Viki gyakran oszt meg szexi tartalmakat a közösségi oldalán. A lemezlovas legutóbb egy bikinis képpel hívta fel magára a figyelmet.

Metzker Viki szexi fotói felrobbantották az internetet Fotó: Mate Krisztian / mw archív

Metzker Viki bikiniben mutatta meg bámulatos alakját

Metzker Viki ezúttal sem okozott csalódást a követőinek. A csinos DJ a napokban Dubajba utazott a párjával, akivel természetesen kihasználták a jó időt és lementek a vízpartra. Metzker Viki a közösségi oldalára többi bikinis fotót is feltöltött, az egyiken pedig közelről is látható a hatalmas keble.