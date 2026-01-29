Ezt látnod kell: közelről mutatta meg hatalmas mellét Metzker Viki
A népszerű DJ nem sokat bízott a képzeletre... Mutatjuk a Metzker Vikiről készült szexi fotókat.
Metzker Viki gyakran oszt meg szexi tartalmakat a közösségi oldalán. A lemezlovas legutóbb egy bikinis képpel hívta fel magára a figyelmet.
Metzker Viki bikiniben mutatta meg bámulatos alakját
Metzker Viki ezúttal sem okozott csalódást a követőinek. A csinos DJ a napokban Dubajba utazott a párjával, akivel természetesen kihasználták a jó időt és lementek a vízpartra. Metzker Viki a közösségi oldalára többi bikinis fotót is feltöltött, az egyiken pedig közelről is látható a hatalmas keble.
A rajongók nem tudtak betelni a látványtól, záporoztak a dicsérő hozzászólások.
Ragyogóan gyönyörű szép vagy
- lelkendezett az egyik követő.
Az anyámat
- jegyezte meg egy másik kommentelő.
Gyönyörű
- írta egy harmadik hozzászóló.
Nem szaporítjuk tovább a szót, íme a Metzker Vikiről készült káprázatos fotókat:
