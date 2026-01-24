„Ez igen” - Metzker Viki bikinis fotója láttán beindultak a rajongók

Metzker Viki előszeretettel oszt meg szexi tartalmakat a közösségi oldalán. Volt, hogy szétgombolt felsőben mutatta meg hatalmas dekoltázsát.

Metzker Viki bikiniben mutatta meg káprázatos alakját Fotó: Mate Krisztian / mw archív

Metzker Viki bikinire vetkőzött

A gyönyörű lemezlovas ezúttal sem okozott csalódást a követőinek. Metzker Viki a képen egy szexi kék színű bikiniben látható. A kétrészes fürdőruha pedig nagyon szépen kiemeli a DJ dekoltázsát. Úgy látszik a csinos DJ már nagyon készül a strandszezonra...

4 nap és felavatom

- írja a bejegyzésében Metzker Viki.

A rajongók odáig vannak a látványtól, záporoznak a dicsérő kommentek.

„Ez igen” - jegyezte meg az egyik hozzászóló.

„Hódít a dívánk” - fogalmazott egy másik követő.

„Gyönyörűség” - lelkendezett egy harmadik kommentelő.

Mutatjuk a Metzker Vikiről készült lélegzetelállító képet: