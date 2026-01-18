RETRO RÁDIÓ

Gulácsi Péter kiöntötte a szívét a súlyos pofon után

A magyar kapus szerint a két súlyos vereség között komoly különbség volt. Gulácsi Péter két meccsen 11 gólt kapott a Bayerntől.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.18. 19:00
Másodszor is átgázolt a Bundesliga idei szezonjában a Bayern München az RB Leipzig együttesén. A bajorok augusztusban az 1. fordulóban odahaza megsemmisítő, 6-0-s verést mértek a Bikákra, akik szombaton otthon "csak" 5-1-re kaptak ki. Gulácsi Péter magyar válogatott kapus két meccsen 11 gólt kapott a müncheniektől, de szerinte a két találkozó között komoly különbség van.

Gulácsi és a Lipcse otthon sem úszta meg a kiütést
Gulácsi és a Lipcse otthon sem úszta meg a kiütést / Fotó: Maja Hitij

Az tény, hogy a Leipzignak most sokkal több köze volt a meccshez, mint nyáron. A hazaiak a szünetben 1-0-ra vezettek, de az előny lehetett volna nagyobb is. A Bayern csak a találkozó utolsó perceiben tömte ki a Bikákat, addig nyílt volt a találkozó. Erre utalt nyilatkozatában Gulácsi Péter is.

Megmutattuk, hogy fejlődtünk az elmúlt hat hónapban. Sokkal jobb meccs volt, mint az első mérkőzés.

"Ez a meccs kiegyenlítettebb volt, mint amit az eredmény sugall. Voltak lehetőségeink, de sajnos nem tudtuk kihasználni őket. A mérkőzés első részében jól irányítottuk a játékot, megnehezítettük a dolgukat, és nem engedtünk sok gólszerzési lehetőséget. Erre építhetünk."

- szemlézte a Magyar Nemzet a nyilatkozatot. 

RB Leipzig-Bayern: jöhet a kupameccs Gulácsi nélkül

A két csapat február 11-én, Münchenben a kupában csap össze egymással. Azon a meccsen jó eséllyel Gulácsi belga posztriválisa, Maarten Vandevoordt véd majd.

 

