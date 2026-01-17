Ez volt az utolsó? Gulácsi Péter hiába reménykedett a Bayern ellen
A szünetben még a Lipcse vezetett, a vége csúnya lett, a vendégek nyertek 5-1-re a Bundesliga rangadóján. Gulácsi Péter számára lehet, hogy ez volt az utolsó Leipzig-Bayern meccs.
Helyenként remekül játszott, végül csúnyán kikapott a Lipcse a Bundesliga rangadóján. Az RB Leipzig-Bayern meccsen a bajnokságban veretlen müncheniek a szünetben vesztésre álltak, Romulo találatával a Gulácsi Péterrel és Orbán Willivel felálló hazaiak vezettek. A szünet után Serge Gnabry, Harry Kane révén fordított a Bayern, majd az utolsó percekben jött a kivégzés: Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic és Michael Olise is betalált az addig amúgy remekül teljesítő Gulácsi kapujába (1-5). Még az sem kizárt, hogy a magyar kapus számára ez volt az utolsó Bayern elleni rangadó.
Gulácsi Péter jelenleg úgy véd a Lipcsében, hogy a következő szezonra még nincs is szerződése. Elképzelhető, hogy marad, de akkor sem kizárt, hogy kispados lesz Maarten Vandevoortd mögött. Benne van tehát a pakliban, hogy a magyar kapus utoljára védhetett lipcsei mezben a Bayern ellen.
RB Leipzig-Bayern: jöhet a kupameccs
A két csapat február 11-én, Münchenben a kupában csap össze egymással. Azon a meccsen jó eséllyel Gulácsi belga posztriválisa, Vandevoordt véd majd.
