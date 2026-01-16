Nagy meglepetés készül, Gulácsi magasan veri a világklasszis Neuert
A kapusok közti különbség dönthet az RB Leipzig–Bayern München rangadón? Gulácsi Péter klasszisokkal jobban véd Manuel Neuernél.
Orbán Willi fejesgóllal és hadüzenettel („Air Orbán visszatért, folytatás szombaton!”) hangolt a szombati (18.30, tv: Aréna 4) RB Leipzig–Bayern München német rangadóra, de Gulácsi Péteren is legalább úgy múlhat a lipcseiek áhított visszavágása az augusztusi megalázó 0-6-ért.
Az ősszel remekelt 35 éves magyar kapusnak sok dolga lehet a Bundesliga-rekordokat döntögető, 17 meccsen 66 gólos bajor támadósor ellen – de a formája alapján magabiztosan állhat a kihívás és a hazai kapu elé. Gulácsi a statisztikák szerint sokkal jobban teljesít ebben a szezonban, mint a Bayern veterán világklasszisa, Manuel Neuer.
Miután a szerdai Freiburg-verés (2-0) során a mezőny legjobbjának választották, Orbánról nem győzött áradozni az edzője sem („Willi csúcsprofi, ilyet én még nem éltem meg: mindenhol ott van, az egész csapatból segít kihozni a maximumot, abszolút kulcsjátékos” – mondta Ole Werner).
Kapusfronton Gulácsi Péterrel nyerő a Lipcse
Gulácsiék 33 éves, magyar válogatott védője így hangolt a még veretlen Bayern elleni meccsre:
„Nyilván meg akarjuk mutatni, hogy többre vagyunk képesek” – utalt Orbán a tavaly nyári, katasztrofális müncheni szezonrajtjukra. „Ez egy új mérkőzés lesz, nulláról indulunk. Nincs veszítenivalónk. Mindent beleadunk, és igyekszünk örömünket lelni a játékban, még ha nagyon-nagyon nehéz ellenféllel szemben is.”
Magas színvonalú topmeccs lesz, jól felkészülünk rá. Apróságok dönthetnek majd
– mondta a Lipcse szerdai hőse, akinek utóbbi mondata akár Gulácsi Péter szombati kulcsszerepére is vonatkozhat: ha posztonként párba állítjuk a két csapat játékosait, akkor a magyar kapus jelenleg sokkal jobban teljesít a müncheni Neuernél.
Utóbbi jóindulattal is átlagos szezont produkál, ellentétben a szárnyaló csapatával. A szerdai, kölni 3-1-es Bayern-győzelem során is elkövetett egy nagy hibát: „bevédte” Linton Maina lövését:
Ez már Neuer harmadik látványos hibája volt ebben a szezonban – míg Gulácsi ilyet még egyet sem követett el. Ami a kapott gól nélkül zárt meccseket illeti, a Bayern-kapus 14-ből csak 5-ször lehetett maradéktalanul elégedett (ezzel 5. a Bundesliga-mezőny vonatkozó ranglistáján), míg magyar kollégájának a gyengébb csapatban 16/8 ez a mutatója, amivel 2. a rangsorban.
A kapujára tartó labdák mindössze 56 százalékát hárítja Neuer, ezzel a topliga utolsója, miként a ziccerek tekintetében is (16,7 százalék) – ezzel szemben Gulácsi előbbi statisztikában 67,2 százalékkal nyolcadik, utóbbiban pedig harmadik az izmos 47,6 százalékos védési hatékonyságával.
A Bundesliga állása 17 forduló után:
- Bayern München 47
- Borussia Dortmund 36
- RB Leipzig 32 (32-19, 16 mérkőzés)
- VfB Stuttgart 32 (32-25)
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre