Eldőlt Gulácsi jövője, százmillióknál is többet veszít a magyar klublegenda

Ketyeg az óra, napokon belül minden hivatalosan is kiderül. Gulácsi Péter főnöke a tárgyalásaikról beszélt.

Szerző: LL
Létrehozva: 2026.01.27. 19:15
Jövő hétfőn zárul a Bundesliga téli átigazolási időszaka, addig mindenképpen eldől Gulácsi Péter jövője az RB Leipzig futballcsapatánál. A 2015-ös másodosztályú szereplés óta a lipcseieket szolgáló magyar klublegenda szerződése nyárig érvényes, és bár a januári távozása már kizárható, egyelőre kérdés, mi lesz vele a következő szezonban. Maga Gulácsi nem titkolja: akár második számú kapusként is maradna, hiszen a másfél éve mögötte kispadozó belga Maarten Vandevoordt mellőzése minden szempontból luxus, még ha légiósunk a teljesítménye alapján 35 évesen is a topliga egyik legjobbja a posztjukon.

Gulácsi Péter továbbra is klasszis teljesítményt nyújt, mégis kikerülhet az RB Leipzig kapujából
Gulácsi Péter továbbra is klasszis teljesítményt nyújt, mégis kikerülhet az RB Leipzig kapujából Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A magyar klasszissal hónapok óta tárgyaló RB Leipzig-sportigazgató most szűkszavúan ugyan, de sokat sejtetően nyilatkozott a rég húzódó Gulácsi-ügyről:

Jó tárgyalásokat folytatunk

– mondta Marcel Schäfer optimistán.

Sokba kerül Gulácsi Péternek a maradás

A Bild kommentárja szerint a idei szezonban már 9 meccset kapott gól nélkül zárt, és továbbra is az egyik legjobb Bundesliga-kapusnak számító Gulácsi mielőbb tisztán akar látni a helyzetét – és minden jel arra mutat, hogy ha csökkentett fizetéssel is, immár nem első számú kapusként, de marad Lipcsében.

Az évi mintegy 6 millió eurós (2,3 milliárd forint) csúcsfizetéséből ugyanakkor jócskán alább kell adnia, mert a Bajnokok Ligája-szereplés idei elmaradása miatt az újonnan kötött szerződésekben maximum 3 millió euró a fix gázsi, és csak a sikerek függvényében lehet többet szakítani a prémiumokból.

 

