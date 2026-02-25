„A mi szerelmünknek nincs vége” – Szigligeti Ivett újabb szívszorító üzenete Dudás Miki emlékére

Januárban rázta meg az országot a hír: holtan találtak rá Dudás Mikire pestszentlőrinci, második emeleti lakásában. A világbajnok kajakos napok óta nem volt elérhető, ezért gyermekei édesanyja, Szigligeti Ivett személyesen ment ki hozzá. Az a pillanat, az a látvány, amit ott átélt, örökre beleégett a szívébe.

Dudás Miki párja, Ivett nehezen felejt

2026 januárjában holtan találtak rá pestszentlőrinci lakásában Dudás Mikire .

. Napok óta nem volt elérhető, végül gyermekei édesanyja, Szigligeti Ivett ment ki hozzá.

ment ki hozzá. A rendőrség először közigazgatási eljárásban vizsgálódott, később halált okozó testi sértés gyanúja miatt indult nyomozás.

Egy szemtanú szerint két nappal korábban vérző fejjel látták a sportolót, aki azt mondta: elesett.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van.

A hatóságok először közigazgatási eljárás keretében vizsgálták az ügyet, ám a boncolás után már halált okozó testi sértés gyanúja miatt indult nyomozás. Dudás Miki temetése január 30-án volt,a tragédia körülményeit azonban továbbra is rejtély övezi.

Ivett azóta több posztjában is megemlékezett Dudás Mikiről, amelyekben nem a részletekről beszél, hanem az érzéseiről. Arról a szerelemről, amely – bár nem volt mentes a hullámvölgyektől – még a legnehezebb időszakokban is összetartotta őket. Kapcsolatukban voltak viták, törések, kibékülések, de az érzelmek mélységét soha senki nem kérdőjelezte meg.

A napokban ismét közös, romantikus fotókat osztott meg: kéz a kézben sétálnak, egymás karjába simulnak, önfeledten nevetnek. Olyan pillanatok ezek, amelyek ma már felbecsülhetetlen értéket jelentenek számára. A képekhez ezt írta:

Minden szerelmes történet gyönyörű, de a miénk a kedvencem, mert az igazi szerelmi történeteknek sosem lesz vége!

A mondat egyszerre szívszorító és felemelő. Benne van a hiány, a fájdalom, de benne van az is, hogy Ivett nem engedi el a közös múltat. Két gyermekük édesanyjaként ma már nemcsak a saját gyászával kell megküzdenie, hanem azzal is, hogy gyermekeiknek erőt mutasson.

