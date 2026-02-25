„A mi szerelmünknek nincs vége” – Szigligeti Ivett újabb szívszorító üzenete Dudás Miki emlékére
A fájdalom nem csillapodik, csak csendesebbé válik. Dudás Miki januári halála óta Szigligeti Ivett a közösségi oldalán őrzi tovább szerelmük történetét, most pedig olyan fotókat osztott meg, amelyekbe belesajdul az ember szíve.
Januárban rázta meg az országot a hír: holtan találtak rá Dudás Mikire pestszentlőrinci, második emeleti lakásában. A világbajnok kajakos napok óta nem volt elérhető, ezért gyermekei édesanyja, Szigligeti Ivett személyesen ment ki hozzá. Az a pillanat, az a látvány, amit ott átélt, örökre beleégett a szívébe.
Dudás Miki párja, Ivett nehezen felejt
A hatóságok először közigazgatási eljárás keretében vizsgálták az ügyet, ám a boncolás után már halált okozó testi sértés gyanúja miatt indult nyomozás. Dudás Miki temetése január 30-án volt,a tragédia körülményeit azonban továbbra is rejtély övezi.
Ivett azóta több posztjában is megemlékezett Dudás Mikiről, amelyekben nem a részletekről beszél, hanem az érzéseiről. Arról a szerelemről, amely – bár nem volt mentes a hullámvölgyektől – még a legnehezebb időszakokban is összetartotta őket. Kapcsolatukban voltak viták, törések, kibékülések, de az érzelmek mélységét soha senki nem kérdőjelezte meg.
A napokban ismét közös, romantikus fotókat osztott meg: kéz a kézben sétálnak, egymás karjába simulnak, önfeledten nevetnek. Olyan pillanatok ezek, amelyek ma már felbecsülhetetlen értéket jelentenek számára. A képekhez ezt írta:
Minden szerelmes történet gyönyörű, de a miénk a kedvencem, mert az igazi szerelmi történeteknek sosem lesz vége!
A mondat egyszerre szívszorító és felemelő. Benne van a hiány, a fájdalom, de benne van az is, hogy Ivett nem engedi el a közös múltat. Két gyermekük édesanyjaként ma már nemcsak a saját gyászával kell megküzdenie, hanem azzal is, hogy gyermekeiknek erőt mutasson.
Dudás Miki rejtélyes halála
Nemrég megrázó részletek is napvilágot láttak a sportoló halálával kapcsolatban. Egy, a XVIII. kerületi társasházban dolgozó férfi azt állította: két nappal a sportoló halála előtt vérző fejjel látta Dudás Mikit. Amikor megkérdezte, mi történt, az olimpikon állítólag csak annyit felelt, hogy elesett, majd bezárta maga mögött az ajtót. Hogy valóban mi történt, azt a folyamatban lévő rendőrségi nyomozás hivatott kideríteni. Sokan úgy vélik, Dudás Miki édesapja korábbi tragikus halála mély nyomot hagyott benne, és már nem volt a régi. A hivatalos válaszokra azonban még várni kell.
Ivett számára viszont a közös emlékek örökké vele maradnak. A fotók, az érintések, a nevetések – mind-mind bizonyítják, hogy az ő történetük nem ér véget egy sírkőnél. A szerelem, amelyet megéltek, tovább él a gyermekeikben, a szívében és minden egyes sorban, amit róla ír.
Top hírek
