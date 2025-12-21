Átigazolási bomba; Tóth Alex velük versenyez

A Fradi kiszemeltjei mellett Tóth Alex és Milák Kristóf is bekerült a Metropol legnagyobb érdeklődést kiváltó sporthírei közé december 15. és 21. között.

Egyre valószínűbb, hogy Tóth Alex a szezon végén távozik a Fraditól / Fotó: Tumbász Hédi

Riválistól erősítene a Fradi

Jelentős átalakuláson eshet át már télen a magyar bajnoki címvédő. A Fradi új igazolásokkal készülhet a legfrissebb hírek szerint, amivel nemcsak a saját keretét erősítené meg, hanem az egyik legfőbb riválist is meggyengítené. Tóth Alexnek számos kérője van, de nem csak az ő posztján erősítene Robbie Keane csapata. A három kiszemeltről ezen a linken olvashatsz többet.

Tóth Alex csatlakozhat Szoboszlaihoz?

Többek között olasz, német és angol sztárklubok sorával hozták már hírbe Tóth Alexet, aki egy éven belül nőtte ki magát soroksári NB II-es labdarúgóból a Ferencváros és a magyar válogatott erősségévé, az élvonal messze legértékesebb játékosává. A Premier League-bajnok Liverpool érdeklődése sem újkeletű, de egy friss sajtóértesülés most olajat öntött a tűzre: a Fradi nagy értéke két másik középpályással együtt esélyes arra, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa legyen. A másik két kiszemeltről ezen a linken olvashatsz bővebben.

Milák Kristóf végleg elköszön?

Egykori edzője szerint nem lehet kizárni, hogy Milák a következő néhány évben visszavonul / Fotó: Csudai Sándor

A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf egykori edzője szerint egyáltalán nem kizárt, hogy az úszó elköszön a sportágtól. A 25 éves klasszis az elmúlt napokban ismét reflektorfénybe került, miután kiderült, hogy hosszabb ideje nem végez vízi edzéseket. Az ügy kapcsán megszólalt korábbi edzője, Selmeci Attila is, aki szerint nem elképzelhetetlen, hogy az úszózseni idő előtt hátat fordít a profi sportnak. A szakember véleményét ezen a linken találod.