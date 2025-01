Itt az első fotó! Hatalmas áldozatot hozott a fradisták kedvence

Hat bajnoki aranyat nyert a klubbal, s a Bajnokok Ligája főtábláján is szerepelt. Botka Endre hét év után hagyta el a Fradi focicsapatát, mégpedig azért, hogy játszhasson. Tudta jól, csak akkor van esélye a válogatott mezre, ha rendszeres lehetőséget kap a bajnokikon. Ezért most kölcsönbe a kiesés elől menekülő Kecskeméthez igazolt, ahol már be is mutatták.

A Fradi után a Kecskemét lila mezében Botka

Botka ismerős klubba érkezett, hiszen korábban játszott már a kecskemétieknél, ahol most Gera Zoltán lesz az edzője.

Mondhatjuk azt, hogy innen indult el a felnőtt karrierem. Hatalmas bizalmat kaptam akkor a klubtól, amit most szeretnék törleszteni. Tisztában van vele mindenki, hogy nehéz helyzetben vagyunk, de bízom benne, hogy tudok segíteni azzal, hogy most újra itt vagyok

- nyilatkozta a klub honlapjának Botka.

A védő mellett más távozók is lehetnek a Fradiból. A holland Mats Knoester és a nigériai Anderson Esiti sem utazott el a gárda spanyolországi edzőtáborába.