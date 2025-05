Óriási hírt közölt Fülöp Attila: 1,5 milliárd forintot biztosít a kormány!

Jó hírem van a II. kerületieknek, arról döntött a kormány, hogy további támogatást ad a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium felújítására. A kormánydöntése értelmében 1,5 milliárd forint plusz támogatást kap a beruházások befejezéséhez. A II. kerület választókerületi elnökeként kifejezetten fontos számomra, hogy ebben a kerületben megvalósuljanak felújítások és beruházások. Az elmúlt időszakban számos egészségügyi intézmény és iskola esetében történt ez. És most az az építkezés, ami évek óta folyik a Szent Angélában, folytatódhat majd azért, hogy az idejáró közel 700 diák a 12 évfolyamon még jobb, még korszerűbb körülmények között tanulhasson. És azért is, hogy ne csak a tanulás, hanem a közösségépítés bázisa is lehessen egy ilyen iskola