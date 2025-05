Szentkirályi Alexandra: „Megígértük, megcsináltuk!”

Megígértük, megcsináltuk: több kormányzati támogatás jut a fővárosi állatvédelemmel foglalkozó szervezeteknek is! Hónapokkal ezelőtt kezdeményeztük, hogy a főváros 200 milliós keretösszegben támogassa az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezeteket. Karácsony Gergely és a tiszás többség azonban nemmel szavazott azoknak a támogatására, akik időt és fáradtságot nem sajnálva gondoskodnak az elhagyott, kidobott vagy akár még meg is kínzott állatokról.

A kormány az elmúlt években több mint egymilliárd forinttal támogatta ezen szervezetek munkáját szerte az országban, Ovádi Péter kormánybiztos úr pedig segítségünkre volt abban, hogy a Budapestre is jusson elég forrás: a kezdeti keretet 200 millió forinttal megemelve, ma egy egymilliárd forintos keretösszegű pályázatot jelentett be. Köszönjük az állatvédők eddigi munkáját, a jövőben is számíthatnak ránk!