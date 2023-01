„A kórházból hívtak, hogy azonnal vigyem vissza a kislányt, mert baj van” – a 9 éves Vivien az életéért küzd

Szívszorító történetet osztott meg a Remény a leukémiás gyermekekért alapítvány. Egy édesanya mesélte el a megrázó történetet, hogyan diagnosztizáltak kislányánál életveszélyes állapotot.

Fotó: remenyalapitvany.hu

A 9 éves Vivien megpróbáltatása tavaly februárban kezdődött, amikor testnevelésórán véletlenül eltalálta egy labda. A kislány, miután hazaért, nagyon fájlalta az oldalát. A sérülés szemmel látható volt, ahogy az is, hogy a háttérben nagyobb baj áll, mert ahol a labda eltalálta, egy nagy vérömleny keletkezett. A sérülés egyre csúnyább lett, és a kislány egyre nagyobb fájdalmakkal küzdött, ekkor édesanyja bevitte gyermekét az ügyeletre, ahonnan a karcagi kórházba irányították őket. Két nappal később a kislány testét már pici pöttyök borították.

„Elvittem a helyi gyermekorvoshoz, aki szerdai időponttal elküldött bennünket vérvételre. A vérvétel megvolt, és már hazafelé tartottunk, amikor a kórház laboratóriumából hívtak, hogy azonnal vigyem vissza a kislányt, mert baj van. Nagyon megijedtünk, hogy mi lehet a baj, hiszen a kislányomnak semmi tünete nincs. Azonnal visszasiettem vele, a gyermekorvos már várt bennünket, aki csak annyit közölt, hogy megkérte a rohammentőt, aki átszállít bennünket Debrecenbe, mert a kislányomnak 0,8 volt a trombocitaszáma, ami nagyon alacsony” – emlékezett vissza Vivi édesanyja.

Vivit több helyen is megvizsgálták, végül csináltak neki csontvelő-biopsziát, ami kimutatta, hogy mielodiszpláziás szindrómája van. Ezt követően közölték a családdal, hogy egyeztetnek a miskolci kórházzal, mert csontvelő-transzplantációra lesz szükség.

„A transzplantáció rövid időn belül megtörtént, amihez a testvére volt a donor. A transzplantáció alatt másfél hónapot töltöttünk a kórházban. A vizsgálatokon kiderült, hogy van még egy nagy baj, a kislányomnak két lyuk van a szívén és a szívének a belső része nem fejlődött ki rendesen. Itt már olyan sokk ért amiatt, hogy egyik baj jön a másik után, hogy megmozdulni se tudtam.”

Sajnos Vivient több vírus is megtámadta, így ki-be járnak a kórházba az édesanyjával. Az édesapja addig otthon van az 5 testvérével. A család lelkileg és anyagilag is teljesen kimerült, csak remélni tudják, hogy valami jó is történik velük majd az életben.

