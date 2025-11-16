RETRO RÁDIÓ

A Kísértés sztárja meglepő szakmát választott

A társkereső műsor szépfiúja korábban arról mesélt, hogy műsorvezetői babérokra törne, most azonban egy teljesen más szakmába vág bele. Kísértés Noel eperárus lesz!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.16. 16:00
karrier kísértés Power of Love

A TV2 párkereső műsorában vált ismertté Kísértés Noel, akit mindenki csak a reality rosszfiújának könyvelt el. A valóságshow-szereplő most egy teljesen új oldalát mutatta meg, ami sok rajongója szerint inkább humoros, mint komoly.

Kísértés Noel eperárus lesz
Kísértés Noel új oldalát mutatta meg rajongóinak (Fotó: TV2)

Kísértés Noel követői segítségét kéri

Noel Instagram-oldalán egy huszonnégy órán át elérhető történetben kérte követői segítségét: 

Jövő évi eperszezonra keresek bérbe helyet. Főút mellett forgalmas helyen vagy bevásárlóközpont parkolóban. Ha valakinek van esetleg helye vagy kapcsolata, írjon rám 

– írta a A Kísértés sztárja.

A Kísértés visszatérője mindenkit meglepett terveivel, ugyanis korábban úgy nyilatkozott, hogy a médiában való szerepléseit szeretné növelni, és legnagyobb álma, hogy műsorvezetőként is kipróbálhassa magát.

A  jóképű valóságshow-sztár új karriert választott

A jelek szerint azonban a Power of Love egykori szereplője újabban inkább a mezőgazdaság csillogó világát választja – mert mi más lenne csillogóbb, mint a hajnali négykor felszedett, friss harmattal bevont eper? A követők azonnal találgatni kezdtek, vajon a sztár tényleg gumicsizmára cseréli-e a tévés kamerákat, vagy csak egy újabb extravagáns hobbiról van szó. Egyesek szerint a döntés mögött az állhat, hogy a műsort követően rájött: a dráma helyett inkább a gyümölcs édes íze hiányzik az életéből.

A rajongók persze imádják a fordulatot. Sokan már most látják maguk előtt, ahogy a főút mellett egy óriási „Noel Eperbirodalma” felirat díszeleg, a szépfiú pedig napszemüvegben, féloldalas mosollyal adja át a friss gyümölcsöt a lelkes vásárlóknak. Mások úgy vélik, a műsorvezetői álom még nem halt el, csak épp kicsit megpihen – valahol egy ponyvás stand árnyékában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu