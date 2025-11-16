A Kísértés sztárja meglepő szakmát választott

A TV2 párkereső műsorában vált ismertté Kísértés Noel, akit mindenki csak a reality rosszfiújának könyvelt el. A valóságshow-szereplő most egy teljesen új oldalát mutatta meg, ami sok rajongója szerint inkább humoros, mint komoly.

Kísértés Noel új oldalát mutatta meg rajongóinak (Fotó: TV2)

Kísértés Noel követői segítségét kéri

Noel Instagram-oldalán egy huszonnégy órán át elérhető történetben kérte követői segítségét:

Jövő évi eperszezonra keresek bérbe helyet. Főút mellett forgalmas helyen vagy bevásárlóközpont parkolóban. Ha valakinek van esetleg helye vagy kapcsolata, írjon rám

– írta a A Kísértés sztárja.

A Kísértés visszatérője mindenkit meglepett terveivel, ugyanis korábban úgy nyilatkozott, hogy a médiában való szerepléseit szeretné növelni, és legnagyobb álma, hogy műsorvezetőként is kipróbálhassa magát.

A jóképű valóságshow-sztár új karriert választott

A jelek szerint azonban a Power of Love egykori szereplője újabban inkább a mezőgazdaság csillogó világát választja – mert mi más lenne csillogóbb, mint a hajnali négykor felszedett, friss harmattal bevont eper? A követők azonnal találgatni kezdtek, vajon a sztár tényleg gumicsizmára cseréli-e a tévés kamerákat, vagy csak egy újabb extravagáns hobbiról van szó. Egyesek szerint a döntés mögött az állhat, hogy a műsort követően rájött: a dráma helyett inkább a gyümölcs édes íze hiányzik az életéből.

A rajongók persze imádják a fordulatot. Sokan már most látják maguk előtt, ahogy a főút mellett egy óriási „Noel Eperbirodalma” felirat díszeleg, a szépfiú pedig napszemüvegben, féloldalas mosollyal adja át a friss gyümölcsöt a lelkes vásárlóknak. Mások úgy vélik, a műsorvezetői álom még nem halt el, csak épp kicsit megpihen – valahol egy ponyvás stand árnyékában.