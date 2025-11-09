Azta! Szexi popsija kivillan a hálós ruha alól a Kísértés sztárjának

Kísértés Timi hiába menyasszony már, továbbra sem rejti véka alá formás idomait. Inkább megosztja népes rajongótáborával Instagramon. A hölgy szokásához híven nem sokat hagyott a képzeletre.

Kísértés Timi és vőlegénye, Máté. Fotó: TV2

A Kísértés sztárja nem nagyon rejtegeti szépen kidolgozott testét: fekete bikiniben jelent meg az erkélyen, amelyre csupán egy fehér hálós ruhát vett fel, így nem csoda, hogy majdnem minden porcikája kilátszik a szerelésből.

"Nagyon dög vagy Timi" - írta egyik rajongója a kép alá.

Kísértés Timi kicsattan a boldogságtól

A Kísértés című sikerműsorban a TV2-n hetekig izgulhattunk, hogy a négy beköltöző pár közül vajon kik ússzák majd meg a megcsalás fájdalmát. Azonban a Timi-Máté párosban már az elején felfedezhettük a teljes bizalom és hűség alapjait. Az utolsó tűzceremónián ennek a stabil kapcsolatnak eleget téve Máté megkérte Timi kezét.

Azóta a pár boldogabb és erősebb, mint valaha. Az eljegyzést és a műsor sikereit egy csodás Egyiptomban töltött nyaraláson ünnepelték meg, ahol delfinekkel és lovakkal is úsztak.

Később Timi elmondta a műsorról, hogy ahelyett, hogy távolságot ékelt volna közéjük, azóta inkább sokkal közelebb kerültek egymáshoz.

Sokkal többről van itt szó, mint egy játékról. Ez egy érzelmi hullámvasút, amit az életben sosem tapasztalsz meg. Ennyire mesterséges körülmények között előjönnek olyan dolgok, amikről nem is tudtad, hogy benned vannak. Nekem nem az volt a kísértés, hogy Mátét megcsaljam, hanem hogy kicsit magammal is békében legyek. Rá kellett jönnöm, mit érzek, mire van szükségem. Furcsa, de ez a külön töltött idő végül közelebb hozott minket

- mondta el.