Kísértés Anita: „Összeomlottam a műsor után – még a Tescóba sem mertem bemenni”

Kísértés Anita TikTok-videójában először beszélt arról, mi történt vele a műsor befejezése után. Elmondása szerint teljesen összeomlott, pánikrohamok gyötörték, és napokig ki sem mert lépni otthonról. Ma már azonban hálás a Kísértés műsorának, mert a nehézségek tették igazán erőssé: „Ma már semmi nem tud kibillenteni. A családom szeretete tartott életben.”

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.17. 17:45
A Kísértés című műsor szereplői közül sokan eltűntek a rivaldafényből, de Anita most visszatért a TikTokra, nem a botrány kedvéért, hanem azért, hogy elmesélje, mit élt meg lelkileg a forgatás után.

A Kísértés sajttáj
A Kísértés párjai kezdetben még nagyon magabiztosak voltak (Fotó: Metropol)

Kísértés Anita reagált a negatív kommentekre 

Amikor hazajöttem, és vége lett ennek az egésznek, akkor tudatosult bennem, hogy ez nem a valóság volt. Ez egy szürreális helyzet volt

mondta Anita a videóban.
"Teljesen tisztában voltam azzal, hogy majd el fognak ítélni, hiszen olyan dolgokat tettem, amit én magam sem tartok normálisnak. Valószínűleg én is elítélném magam" tette hozzá őszintén.

Kísértés 2025 műsorának egyik izgalmas fejleménye volt, amikor Kerim és Anita egy közelebb került egymáshoz (Fotó: Tv2)

Szembenézés a következményekkel

A valóságshow után Anita számára a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy szembenézzen a következményekkel és saját magával.

Az első dolgom az volt, hogy leültem anyukámmal, és elmondtam neki mindent. Nem akartam, hogy mástól tudja meg, mi történt a műsorban. De ők nem ítéltek el, csak meghallgattak. Ez volt az első pillanat, amikor megnyugodtam

mesélte.

Ám a valódi nehézségek csak ezután kezdődtek. Amikor Anita egyedül maradt, elöntötték a gondolatok és a félelem.

„Este rámtört a pánik. Elkezdett verni a szívem, remegett a kezem. Azt éreztem, hogy nem tudom kezelni, hogy mit gondolnak rólam. Teljesen befeszültem, és más ember lettem” mondta.

A Kísértés 2. évada sok meglepetéssel szolgált a nézőknek, a mai napig is (Fotó: Instagram)

Pánikrohamok váltották fel a Kísértés villáját 

A fiatal nő elárulta, hogy még a legmindennapibb helyzetek is pánikrohamot váltottak ki belőle.

Még a Tescóba sem mertem bemenni. Amikor volt a sajtótájékoztató, és láttam, hogy néznek az emberek, azt hittem, összeesek, mielőtt elérem az autót. Az autóban is rettegtem. Egyszerűen féltem attól, hogy mit gondolnak rólam

mesélte.

Anita szerint ma már más ember: a pánik, a kommentek és az ítélkezés megtanították arra, hogy ne mások véleménye határozza meg őt.

„Ma már örülök, hogy részt vettem A Kísértésben. Akkor a negatív kommentek fájtak, de most már tudom, hogy ezek edzettek meg. Nem tud befolyásolni semmi, mert tudom, ki vagyok. Az anyukám és az apukám sosem ítéltek el. Szeretnek, és ez a legfontosabb. Bárcsak mindenki megtapasztalhatná ezt az érzést. Én nagyon szerencsés vagyok"– mondta határozottan. A videó végén Anita meghatódva beszélt arról, hogy a családja támogatása nélkül talán nem tudta volna feldolgozni ezt az időszakot.

@anita_bertalan

♬ eredeti hang - Anita

 

