Kísértés Anita: „Összeomlottam a műsor után – még a Tescóba sem mertem bemenni”

A Kísértés című műsor szereplői közül sokan eltűntek a rivaldafényből, de Anita most visszatért a TikTokra, nem a botrány kedvéért, hanem azért, hogy elmesélje, mit élt meg lelkileg a forgatás után.

A Kísértés párjai kezdetben még nagyon magabiztosak voltak (Fotó: Metropol)

Kísértés Anita reagált a negatív kommentekre

Amikor hazajöttem, és vége lett ennek az egésznek, akkor tudatosult bennem, hogy ez nem a valóság volt. Ez egy szürreális helyzet volt

– mondta Anita a videóban.

"Teljesen tisztában voltam azzal, hogy majd el fognak ítélni, hiszen olyan dolgokat tettem, amit én magam sem tartok normálisnak. Valószínűleg én is elítélném magam" – tette hozzá őszintén.

Kísértés 2025 műsorának egyik izgalmas fejleménye volt, amikor Kerim és Anita egy közelebb került egymáshoz (Fotó: Tv2)

Szembenézés a következményekkel

A valóságshow után Anita számára a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy szembenézzen a következményekkel és saját magával.

Az első dolgom az volt, hogy leültem anyukámmal, és elmondtam neki mindent. Nem akartam, hogy mástól tudja meg, mi történt a műsorban. De ők nem ítéltek el, csak meghallgattak. Ez volt az első pillanat, amikor megnyugodtam

– mesélte.

Ám a valódi nehézségek csak ezután kezdődtek. Amikor Anita egyedül maradt, elöntötték a gondolatok és a félelem.

„Este rámtört a pánik. Elkezdett verni a szívem, remegett a kezem. Azt éreztem, hogy nem tudom kezelni, hogy mit gondolnak rólam. Teljesen befeszültem, és más ember lettem” – mondta.

A Kísértés 2. évada sok meglepetéssel szolgált a nézőknek, a mai napig is (Fotó: Instagram)

Pánikrohamok váltották fel a Kísértés villáját

A fiatal nő elárulta, hogy még a legmindennapibb helyzetek is pánikrohamot váltottak ki belőle.

Még a Tescóba sem mertem bemenni. Amikor volt a sajtótájékoztató, és láttam, hogy néznek az emberek, azt hittem, összeesek, mielőtt elérem az autót. Az autóban is rettegtem. Egyszerűen féltem attól, hogy mit gondolnak rólam

– mesélte.

Anita szerint ma már más ember: a pánik, a kommentek és az ítélkezés megtanították arra, hogy ne mások véleménye határozza meg őt.

„Ma már örülök, hogy részt vettem A Kísértésben. Akkor a negatív kommentek fájtak, de most már tudom, hogy ezek edzettek meg. Nem tud befolyásolni semmi, mert tudom, ki vagyok. Az anyukám és az apukám sosem ítéltek el. Szeretnek, és ez a legfontosabb. Bárcsak mindenki megtapasztalhatná ezt az érzést. Én nagyon szerencsés vagyok"– mondta határozottan. A videó végén Anita meghatódva beszélt arról, hogy a családja támogatása nélkül talán nem tudta volna feldolgozni ezt az időszakot.