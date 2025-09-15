Óriási balhé A Kísértésben: Ketten majdnem összeverekedtek a szőke szépségért

A Kísértés Anitája egy ideig egyedül fürdőzhetett a szőke ciklon szerepében a lányok villájában, nemrég azonban megérkezett Cintia is, aki alaposan felkavarta az állóvizet. Anita népszerűsége ennek ellenére nem csökkent, sőt.

A Kísértés Kadocsa és Kerim majdnem összeverekedtek (Fotó: TV2)

A Kísértés 2025: Anita váltott

A Kísértés szereplőit óriási lelki teher gyötri a villában tartózkodás alatt, hiszen nem tudhatják, hogy párjuk hűséges lesz-e hozzájuk, ráadásul az eddigi tapasztalatok alapján minden tűzceremónia után egy kicsit tovább lépnek a szerelmesek, hol csalódásból, hol dühből. Az első tűzceremónián éppen a fiúknak volt félnivalójuk, hiszen az ő villájukban gyulladt fel a piros lámpa, jelezve, hogy valamelyik lány átlépte a határvonalat. Később kiderült, hogy Anita volt az első, aki miatt ez megtörtént, a fiatal lány ugyanis beengedte Kadocsát a szobájába, ami Anita és Dávid kapcsolatába a megegyezés alapján nem fér bele. Anita és Kadocsa, vagyis Dodó az elejétől kezdve szimpatizáltak egymással, sokat beszélgettek és sok időt töltöttek egymás társaságában. Úgy tűnt, hogy kettejük között azonnal fellobbant a tűz, ez azonban az első közös randin határozottan irányt változtatott.

A randin Kadocsa a lány szemére vetette, hogy szerinte ő az egyetlen, aki úgy viselkedik a villában, mintha nem lenne párja és ezt a többi lány is hasonlóképp gondolja. Anita érthető módon alaposan megharagudott Dodóra, amikor mindezt meghallotta, egyenesen élete legrosszabb randijának titulálta a találkozót. A történet azonban közel sem ért véget kettejük között.

Majdnem verekedésig fajult a vita

Bár Anita és Kadocsa kapcsolata egy időre úgy tűnt, hogy szünetel, a kettejük között lévő szikra láthatóan nem hunyt ki. A hétfő esti adásban épp egymáshoz közel ülve, bizalmasan beszélgettek egymással, Dodó szerette volna kipuhatolni, mégis mi folyik Anita és Kerim között. Kadocsa döbbenten vette tudomásul, hogy Kerim jó úton halad a lány elcsábítására, ekkor azonban váratlan dolog történt. Megjelent Kerim és mindkettejüket felelősségre vonta: szerinte Anita és Kadocsa sem tartották őt tiszteletben. A helyzet fokozódott, amikor Dodó felállt a székről, csakhogy „egy szintben legyenek”, Kerim azonban már ezt is szinte támadásnak érezte és emelkedett hangvételben folytatta a mondandóját, ami innentől kezdve gyakorlatilag nem is szólt másról, mint Kadocsa földbe tiprásáról.