Szórja magáról a bikinis képeket az Exatlon szépsége – Fotók!

Buzás Dórit 2020-ban ismerhették meg a tévézők, akkor szerepelt az Exatlonban: ügyesen versenyzett, gyors volt, a döntőig is eljutott, ott viszont Szente Gréta megkaparintotta előle az aranyérmet. A TV2-nek megtetszett a karaktere, mert később, 2021-ben bevette a Farm VIP-ban is, ahol szintén derekasan teljesített, de nyernie ott sem sikerült.

Buzás Dóri az Exatlon és a Farm VIP szereplője volt (Fotó: TV2)

A szépség most Görögországból osztott meg magáról bikinis képeket, aminek sok férfi rajongója örült meg.

Dóri nem hanyagolja el a „követőit”, mert nem sokkal korábban Dominikáról mutatott pár fotót, ami szintén nagy népszerűségnek örvend.



„A klasszikus értelemben vett utazásokat kevésbé szoktam választani. Ha valahová elmegyek, akkor általában egy hónapra, és ott igyekszem minél több mindent látni” – mesélte korábban a Mokka vendégeként.

Buzás Dóri sokat utazik

„Srí Lankán is hosszabb időt töltöttem, ott mentett elefántoknál voltam önkéntes, meg egy teknősrezervátumban, ahol a beteg páncélosokat kimentették, de ha sikerült meggyógyítani, vissza is engedték őket az óceánba.”

Nagyon különleges hely volt. Kemény meló, takarítottam az elefántok mellett, alatt, hozzájuk nem is lehet csak úgy odamenni.

„Mindig jött velem valaki, mert nagyon agresszívak is tudnak lenni. A teknősöknél pedig medencét kellett gyakran takarítani. Az nem volt élvezetes, de jó érzés volt segíteni szegény állatokon!” – mondta a TV2 reggeli műsorában.

Eltévedt az Exatlon szereplője

Buzás Dóri utazó vloggerként többször került érdekes helyzetbe, Mexikóban például egyszer egy nagy távolsági busz helyett tévedésből beszállt egy mikrobuszba, hervadtan kókadozó helyiek közé. Ők csak spanyolul beszéltek, Dóri nem sokra ment az angollal, de valahogy megoldódott a helyzet. Erről is készített videót.

„Tudatosan kerülöm a turista övezeteket, ahol minden fancy, és sokkal jobban szeretem látni, megtapasztalni, legyen az szegényebb vagy gazdagabb környezet, hogy az emberek hogyan is élnek valójában” – írta közösségi oldalán.