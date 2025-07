Az Exatlon sztárja szívszorító vallomást tett: Ezért vállalt önkéntes munkát

A klasszikus értelemben vett utazásokat kevésbé szoktam választani. Ha valahová elmegyek, akkor általában egy hónapra, és ott igyekszem minél több mindent látni” – mesélte a Mokka vendégeként Buzás Dóri, aki hozzátette: „Srí Lankán is hosszabb időt töltöttem, ott mentett elefántoknál voltam önkéntes, meg egy teknősrezervátumban, ahol a beteg páncélosokat kimentették, de ha sikerült meggyógyítani, vissza is engedték őket az óceánba. Nagyon különleges hely volt. Kemény meló, takarítottam az elefántok mellett, alatt, hozzájuk nem is lehet csak úgy odamenni. Mindig jött velem valaki, mert nagyon agresszívak is tudnak lenni. A teknősöknél pedig medencét kellett gyakran takarítani. Az nem volt élvezetes, de jó érzés volt segíteni szegény állatokon!