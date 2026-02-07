Proksa Szandra: "Aggódom a gyerekeim jövője miatt"

Február 7-én Szombathelyen rendezik meg a Háborúellenes Gyűlést, amely előtt a Mandiner felvezető műsorában Szabó Zsófi és Lentulai Krisztián vendége volt Proksa Szandra. A TV2 Mokka műsorvezetője kétgyermekes édesanyaként nemcsak a közélet alakulását figyeli érzékenyen, hanem azt is, milyen hangulat uralkodik az emberek között – írja a Bors.

Proksa Szandra volt a Mandiner vendége a Háborúellenes Gyűlés felvezető műsorában - Fotó: YouTube

Aggódik Proksa Szandra gyerekei jövőjéért

Proksa Szandra a beszélgetés során arról beszélt, megdöbbenti, mennyire elbeszélnek egymás mellett a két politikai oldal követői, és milyen indulatok szabadulnak el sokszor már egy-egy ártatlannak szánt bejegyzés alatt is.

"Teljes elbeszélés van, sőt, ha ezzel kapcsolatban teszek ki bármilyen jellegű posztot a social mediás felületeimre, akkor 'Milyen háború?', 'Hol van háború?’'– visszakérdeznek, hogy miről beszélek, nincsen itt semmi, teljesen rendben van minden. Ami számomra a legmeglepőbb, ez az ellenzékben lévő erőszak. Ez tényleg mindenhol látható, már a kommentekben, amit hozzáírnak, tehát minden tele van erőszakkal a túloldalon, és számomra ez döbbenetes. Hogy ha már most ez van, akkor adott esetben, hogy ha ők kerülnének kormányra, akkor mi lenne később?" – tette fel a költői kérdést Proksa Szandra.

A műsorvezető szerint édesanyaként különösen nyugtalanító számára ez a jelenség, hiszen a gyermekeik jövője mindennél fontosabb. Úgy érzi, az erőszakos hangnem már most is komoly problémát jelez.

Én édesanyaként és családanyaként is az erőszak minden csíráját elutasítom, teljesen szeretném magamon kívül tudni. Aggódom a gyerekeim jövője miatt, és már szerintem most jelenleg is probléma van. Orbán Viktornak a Győrben mondott szavaival tökéletesen egyetértek, miszerint a békét először magunkban kell megteremtenünk.

Szandra nem titkolja: gyakran kap bántó, támadó üzeneteket, amikor közéleti kérdésekben megszólal a közösségi oldalain. Úgy látja, az elmúlt időszakban érezhetően durvább lett a hangnem.