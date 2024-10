Gubik Petra: Jó lesz erre emlékezni, ha nehezebb napjaim lesznek

Gubik Petra tavaly már átélte azokat a rázós pillanatokat, amikor Till Attila a lehető legtovább húzva az időt és az idegeket, végül kimondja a Sztárban Sztár győztesének nevét. Akkor ő lehetett a legboldogabb, most Peter Srámek örülhetett, de Gubik Petra láthatóan osztozott ellenfele örömében. A színésznő alaposan kimerült, de lapunknak elárulta, nem sok ideje jut a pihenésre a következő napokban sem.

Gubik Petra őszintén örült Peter Srámek sikerének Fotó: Szabolcs László

Gubik Petra: „Teljesen mindegy volt már, hogy Tilla kinek a nevét mondja ki”

„Azt hiszem, hogy nagyon jól ki van találva ez a verseny. Mert pont annyi időben, amennyi… Pont beszéltük is a többiekkel, hogy már nem bírnánk tovább. Szerintem mindannyiunk agya be volt arra programozva, hogy ez az utolsó adás. Frissek az emlékeim még tavalyról is és akkor is pont így vártuk az utolsó adást. Teljesen mindegy volt már, hogy Tilla kinek a nevét mondja ki, csak, mondja már ki!”

Azok a pillanatok idegőrlőek, szó szerint az idegeinkkel játszik.

„Ehhez jön még az a csodálatos zene, amin el is gondolkodtam valamelyik nap. Vajon ki szerkeszthette össze és mi lehetett vele acélja?!” – kezdte a Metropolnak nevetve Gubik Petra, aki hagy magának egy kis időt, hogy ülepedjenek benne az élmények.

Gubik Petra Tompos Kátyaként állt színpadra Fotó: Szabolcs László

Gubik Petra: „ Ez egy nagyon nagy menetelés volt... ”

„Nagyon hálás vagyok a TV2 teljes csapatának, hogy itt lehettem a Sztárban sztár All Starsban, és hogy végig tudtam vinni egy ilyen menetelést. Itt állhattam egyedüli nőként a három fiú mellett… Azt hiszem, hogy ezt még ki kell értékeljem magamban. Az ember mindig rohan és nincs ideje átgondolni a vele történteket és ez egy nagyon nagy menetelés volt. Ezt az egészet meg kell tudni köszönni a sorsnak, magamnak és persze a nézőknek, akik követtek minket és akik szavaztak ránk. Nagyon örülök, hogy itt lehettem és szuper volt nézni a többieket is” – mondta a Sztárban Sztár All Stars második helyezettje, majd hozzátette, mindig vele lesz az az érzés, amit a műsortól kapott, immáron másodjára.



Gubik Petra: „Ez egyfajta visszaigazolás számomra”

„Amikor kimondták Peter nevét én nagyon örültem neki. Ahogyan örültem volna akkor is, ha az Oláh Gergő, vagy a Puskás Peti nevét mondta volna ki Tilla, akkor is éppen így örültem volna.”

Nincs bennem se csalódottság, se hiányérzet.

„Nagyon sok szépet kaptam az emberektől az elmúlt időszakban, amit nem fogok elfelejteni és igyekszem megtartani a gondolataimban. Akkor is jó lesz erre emlékezni, ha egy kicsit nehezebb napjaim lesznek. Ez egyfajta visszaigazolás számomra a sorstól, hogy ezért érdemes ezt az egészet csinálni” – fogalmazott Gubik Petra, aki itt ragadta meg az alkalmat, hogy meginvitálja olvasóinkat is a Játékszínbe, ahol jelenleg a már bemutatott Lány a vonaton című előadásban játszik és készül egy közelgő bemutatóra is. Majd hozzátette, a döntő után csak aludni és aludni szeretne, bár szombat este már jelenése van a Madách Színház színpadán.