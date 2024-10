Sztárban Sztár: Ő Gubik Petra titokzatos múzsája, érte énekelt

Nyolc év telt el úgy a Sztárban Sztár történelmében, hogy csak és kizárólag férfi előadók nyerték a TV2 sikerműsorát. Majd jött Gubik Petra, és a kilencedik évadban egy csapásra felülírta ezt a sokak által kőbe vésettnek hitt „tradíciót”.

Gubik Petra Friderikaként lépett színpadra, szem nem maradt szárazon (Fotó: Máté Krisztián)

Nos, a színésznő a tizedik, jubileumi évadban is elképesztőt menetel, szombaton sorozatban immár negyedszerre lett napi győztes, egyetlen női versenyzőként bejutott a fináléba, és még az sem látszott rajta, hogy meggyűlt a baja az olasz életérzést, igazi dolce vitát árasztó Sará perché ti amo szövegével.

A Sztárban Sztár jubileumi évadának egyik nagy esélyese az élő show után elmondta, a családja az egyik fő kritikusa, valamint szót ejtett a lassan 91 éves nagymamájáról is, aki nemrég kórházba került.

„Nekem a családom kritikus, persze! Ők megmondják, ha valami nem jól sikerül, ha valami nem olyan, abszolút. Nekem fontos a visszajelzés, persze nem mindegy, hogy hogyan, nagyon szépen kommunikálunk. Én abból tudok építkezni, ha elmondják, hogy ez most nem volt jó, vagy itt most nem olyan volt. Tudom, hogy mire kell fókuszálni, de egyébként meg a vélemények szubjektívek, tehát nem tudunk mindenkinek tetszeni. Kinek milyen az ízlése, kinek milyen személyiség jön be, vagy milyen dalt hogy hall a füle, de mindenkinek a véleményét tiszteletben szoktam tartani”

– árulta el a Metropolnak Gubik Petra.

Gubik Petra a nagymamájáért énekelt

Az énekesnő pár héttel ezelőtt Céline Dion bőrébe bújva késztette arra a nézőket, hogy elővegyék a zsebkendőjüket abban a néhány percben, amíg a Titanic betétdalát előadta. Akkor azt mondta, egy rejtélyes múzsa segítette őt a szívbemarkoló előadásban. Most kiderült, ő nem volt más, mint a nagymamája, aki nemrég kórházba került, de szerencsére már sokkal jobban van, haza is mehetett.

„Nekem a múltkor a múzsám a nagymamám volt, és azóta is ő az. Köszönöm szépen, ő hála Istennek jól van. Biztos vagyok benne, hogy most is nézett, meg az egész család. Ők ilyenkor szerintem sokkal jobban izgulnak, mint én”

– mesélte a Sztárban Sztár All Stars versenyzője.