Sztárban Sztár All Stars: Gubik Petra meztelen lesz, de nem úgy...

Gubik Petra eddig már háromszor volt adásgyőztes a Sztárban Sztár All Stars folyamán, ám most talán egy minden eddiginél nagyobb kihívás vár rá szombat este, az ország házibulijának elődöntőjében!

Sztárban Sztár All Stars: Gubik Petra nagy reményekkel vág neki az újabb élő show-nak (Fotó: Szabolcs László / Szabolcs László)

A színésznő nem mást fog megszemélyesíteni a színpadon, mint Friderikát, aki 1994-ben 4. helyezést ért el dalával az Eurovíziós Dalfesztiválon. Ez a dal már csak azért is okoz némi fejtörést Gubik Petra számára, mert semmilyen külcsínybe, cukormázas körítésbe, vagy épp dögös tánckarba sem tud majd kapaszkodni a Sztárban Sztár All Stars elődöntőjében, csak ő lesz a színpadon és az őszinte érzelmek.

„Semmi mögé nem lehet elbújni, egy olyan előadót kaptam, aki nagyon kendőzetlenül áll a nézők előtt és professzionálisan minimálisan teszi azt, amit ő tud. Nagyon finomhangolás, nagyon sok múlik az apró részleteken, nagyon finom művészetet igénylő valakit kell megjelenítenem a színpadon”

– árulta el a Sztárban Sztár All Stars énekese a TV2 által készített videóban.

Sztárban Sztár All Stars: Gubik Petra produkciója háborút robbantott ki

Bár Petra a múlt héten is bezsebelte a maximális 40 pontot LP megformálásáért, a netezők között egy igazi parázsvita robbant ki miatta!

„Ebben a műsorban mindenki nagyon tehetséges, kiváló énekes. Csak éppen nem az (lenne) a lényeg, hogy milyen fantasztikusan énekel, hanem az, hogy mennyire hozza a rá kiosztott előadót. És lássuk be, most Puskás Peti sokkal jobb volt, mint Petra. Az egész műsorban Peter Srámek az egyetlen, akin látszik, hogy élvezi is, amit csinál.” – szólt az egyik vélemény.

„Ez nagyon így van! Puskás Peti nagyon jól teljesít! Én, mint kívülálló nézem és biza én azt is hallottam, hogy Petrának többször elcsuklott a hangja, túlizgulta! Ami meglepett, hogy senkinek sem tűnt fel, hogy az eredeti előadó nem rezegtette a hangját! Petra ügyes versenyző, kitartó, stb., de most legalább Petit illette volna a dicséret!” – írta egy másik kommentelő.