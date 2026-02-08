Angelina Jolie elköltözik az Egyesült Államokból, mi lesz a gyerekekkel?

Már két éve keringnek a pletykák a színész-rendező távozásáról, ám mostanában felerősödött a szóbeszéd, mivel a két legfiatalabb gyermeke, Knox és Vivienne idén nyáron tölti be a 18. életévét. Angelina Jolie korábban is megerősítette a költözésről szóló hírt, de amint az ikrek betöltik a tizennyolcat, akár már indulhat is – írja a Hot! magazin. Nagy kérdés persze, hogy vajon Angelina Jolie gyerekei is elhagyják-e az Államokat?

Angelina Jolie Brad Pitt-től külön neveli a gyerekeiket (Fotó: NurPhoto via AFP)

Kérdés, hogy Angelina Jolie magával viszi a gyerekeit vagy sem

Angi már pénzzé tette a 25 millió dolláros Los Angeles-i házát, ám úgy hírlik, mégsem int örökre búcsút az Egyesült Államoknak.

„Három bázist akar. Los Angelestől csakugyan búcsút vesz, viszont New Yorkba rendszeresen visszatér majd felügyelni a divatbutikját, az Atelier Jolie-t.

Európában többfelé kalandozna a társasági és a magánélete kedvéért, Kambodzsában pedig, amit a második otthonának tart, szintén lesz lakása

– árulta el a Page Sixnek egy informátor.

Angelina Jolie 2025-ben döntötte el, hogy költözni akar (Fotó: Getty Images / Hot! magazin)

Angelina Jolie a filmek után más vizekre evezne

Az akár a nemrég elhunyt Voith Ágival rokoni kapcsolatban álló Jolie három vér szerinti és három adoptált gyereken osztozik a volt férjével, Brad Pitt-tel: Maddox 24 éves, Pax huszonkettő, Zahara 20, Shiloh 19, Knox és Vivienne pedig 17 éves. Kérdés, hogy vajon vele tart-e majd valamelyikük.

Maddox beköltözött Angie régi New York-i lakásába, ami mind a hat gyerek »albérlete», ha épp a Nagy Almában vannak. Ott mindannyian szívesen időznek, ám azt nem tudni, hogyan éreznek Európával és Kambodzsával kapcsolatban. Pax csendes életet él, de mivel több projektben dolgozott már együtt az anyjával, ő mindig elérhető távolságban lesz. Shiloh – aki egyszer járt Angelinával Kambodzsában – remekül beilleszkedett a Los Angeles-i táncközösségbe, vagyis ő biztos csak New Yorkba lesz hajlandó elmenni látogatóba. Zahara Atlantában, a Spelman College-ban folytatja az egyetemi tanulmányait, így ő sem szívesen hagyná ott az országot. Azt nem tudni, hogy az ikrek mit csinálnak, de akármit is választanak, az anyjuk nyilván rengeteg csábító tanulási vagy munkalehetőséget felkínál majd nekik, hogy a közelében maradjanak

– folytatta a bennfentes.