Távoli unokanővére - hihetetlen rokoni kapcsolat volt Voith Ági és Angelina Jolie között

Az egész ország gyászba borult, miután kiderült, 81 éves korában elhunyt Voith Ági, a magyar színház világának felejthetetlen alakja.

81 éves korában elhunyt Voith Ági Fotó: Zih Zsolt / MTI

Halálával a honi színház- és filmvilág egy megismételhetetlen karaktere távozott, kinek hiányát talán még a tengerentúlon is megérzik, miután Voith Ági megannyi kitüntetése mellett még több hollywoodi sztárrokonnal is büszkélkedhetett - írja a Bors.

Angelina Jolie Fotó: NurPhoto via AFP

Angelina Jolie unokanővére volt Voith Ági

Sokakat meglephet, de igaz, Voith Ági és Angelina Jolie között rokoni kapcsolat állt fent. A magyar színpadi legendát, illetve az Oscar-díjas színésznőt egy sok-sok nemzedékkel ezelőtti közös ős kötötte össze, méghozzá Jolie édesapja, Jon Voight által. Ezt pedig maga Voith Ági erősítette meg a Borsnak adott interjújában, még 2014-ben.

Távoli unokanővére vagyok. Nagyon-nagyon távoli. A Voith név örmény név, Erdélyből indult útjára, és mindegy, hogy így írjuk vagy épp Voightként, ahogy Angelináék

– tért ki az Angelina Jolie-val való kapcsolatára Voith.

Amellett pedig, hogy közös vér folyt az ereikben, Voith Ági még hatalmas rajongója és tisztelője is volt a hazánkban gyakran forgató filmcsillagnak, kinek a magánéletét is aktívan nyomon követte:

Ő nagyon vad és izgalmas nő, egy leopárdhoz tudnám hasonlítani. Még női szemmel is gyönyörű szeme és szája van. Rengeteg filmjét láttam, és azt is tudom, hogy nemrég férjhez ment. Olvastam, hogy fogyókúrázott előtte. Kerestem a neten a gyógyszert, amivel fogyott, de nem találtam. Én is szeretnék tíz kilót fogyni. Ha sikerülne, életemben először elmennék plasztikai sebészhez

− mondta a József Attila Színház örökös tagja még 12 évvel ezelőtt.