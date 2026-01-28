RETRO RÁDIÓ

Tragikus hír érkezett: elhunyt Voith Ági

81 éves korában hunyt el a színésznő.

Voith Ági gyász Bodrogi Gyula

Voith Ági 81 éves korában hunyt el. 

Elhunyt Voith Ági
Elhunyt Voith Ági - Fotó: Huszár Gábor

Voith Ági jó humorú nő és remek színész volt

Egy Facebook bejegyzésben így emlékezett meg a Jászai Mari-díjas színésznőről Bóta Gábor:

Felhívott Bodrogi Gyula, hogy meghalt Voith Ági. Megállt bennem az ütő. Végleg elaludt. Legyőzte a gyilkos kór. Bár ezt még nem adta ki az MTI, ez sajnos nyilván hiteles. Sokat láttam őket gyerekkoromban a József Attila Színházban komédiázni. Színházimádatom megalapozói közé tartoznak. Felelevenedett az élmény, amikor jó pár éve a Nemzetiben közös estet csináltak, mókáztak, énekeltek, táncoltak, de nagy, mély csendeket is teremtettek, mint régen. Több mint negyven éve nem éltek együtt, ám meghatóan példaértékű, ahogy jóban maradtak. Ági vagány, belevaló, szeretni való, jó humorú nő és remek színész volt. Márciusban lett volna 82 éves.

– írja.

 

