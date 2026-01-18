Mága Zoltán lélegeztetőgépet ajándékozott egy kórháznak

Lélegeztetőgépet ajándékozott a székesfehérvári gyermekosztálynak Mága Zoltán. Nagy sikerrel folytatódott az Újévi Koncert Székesfehérváron: zsúfolásig megtelt az Alba Regia Sportcsarnok, és ismét bebizonyosodott, hogy amikor beteg gyermekekről, kórházakról és segítségről van szó, Székesfehérvár közönsége példamutató módon összefog.

Fotó: Mága Zoltán Facebook-oldala

Mága Zoltán ismét jótékonykodott

Ez az este a békéről, a szeretetről és az összetartozásról szólt. Az est bevételéből pedig Mága Zoltán egy nagy értékű, korszerű lélegeztetőgépet vásárolt és átadta a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Újszülött, Csecsemő és Gyermek Osztálya számára. A cél megvalósításához Székesfehérvár Önkormányzata 1 millió forinttal járult hozzá, Cser-Palkovics András támogatásával.

A nemzeti összetartozás jegyében 3 millió forinttal támogattuk a kárpátaljai magyar gyermekeket és időseket. Mert hisszük: a határok nem választhatják szét a szíveket. Aki magyar, az hozzánk tartozik – akár itt él, akár a határon túl.

– írta Mága Zoltán a közösségi oldalán.

A színpadon együtt ünnepelt: Bodrogi Gyula, Szacsvay László, Básti Juli, Koltai Róbert, Sümegi Eszter, Fischl Mónika, Molnár Levente, Nyerges Attila és Alapi István.

Külön öröm számomra, hogy gyermekeim, Jennifer és Zoli is színpadra léptek. Székesfehérvár ezen az estén megmutatta, mit jelent az összefogás: ha szeretetből és felelősséggel cselekszünk, együtt valódi értéket tudunk teremteni

– zárta megható sorait Mága Zoltán.





