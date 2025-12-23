Óriási bejelentést tett Mága Zoltán

Kedves Ismerőseim, Barátaim, Tisztelt Közönségünk! Nagy örömmel szeretném megosztani Önökkel, hogy a budapesti újévi koncertünk bevételéből mobilházat vásárolunk az állami gondozásban élő gyermekek részére. Szeretném felhívni kedves közönségünk figyelmét arra, hogy december 24-én az újévi koncertünkre szóló belépőjegyek 50%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg. Az ezen a napon eladott jegyek teljes bevételét a mobilház megvásárlására fordítjuk. Hiszem, és meggyőződéssel vallom, hogy a nehéz sors nem lehet megkülönböztetés alapja. Minden gyermeknek ugyanakkora figyelem, esély és támogatás jár, függetlenül attól, honnan indul az élete. Ez közös társadalmi felelősségünk, és egyben lehetőség is arra, hogy összefogással valódi segítséget nyújtsunk. Köszönöm, hogy velünk vannak, és hogy szívükkel is támogatják ezt a nemes ügyet