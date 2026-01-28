Megrendítő sorokkal búcsúzott a József Attila Színház Voith Ágitól
Elhunyt Voith Ági. A József Attila Színház megható sorokkal búcsúztatta a legendás művészt.
Voith Ági évtizedeken keresztül formálta a hazai színházi világot, alakításait kifinomultság, játékosság és mély emberi érzékenység hatotta át. Munkássága során számtalan maradandó szerepet hagyott maga után, miközben szakmai elkötelezettségével és példamutató hozzáállásával nemzedékek számára mutatott irányt - írja a Bors.
Így búcsúzott a József Attila Színház Voith Ágitól
A József Attila Színház hivatalos közleményben tudatta a szomorú hírt, és egyben felidézte a művésznő pályájának legfontosabb állomásait.
Fájó szívvel búcsúzunk Voith Ági örökös tagunktól!
Voith Ági a Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése után A kaktusz virága Stéphanie-jeként debütált színházunkban, amelynek közel húsz éven át meghatározó művésze volt. Olyan emlékezetes szerepek és dalok fűződnek nevéhez, mint a Kaviár Gyurgyevója vagy a Potyautas Jamaicai trombitása.
Pályája során a Thália és az Arizona Színházban is játszott, 1993-tól szabadfoglalkozásúként dolgozott, 2019–2021 között pedig a kaposvári Csiky Gergely Színház társulatának tagja volt. Alakításait finom humor, könnyedség és zenei érzékenység jellemezte; vígjátékokban és zenés darabokban egyaránt maradandót alkotott.
Emlékét örökké őrizzük!
– állt a József Attila Színház Facebook oldalán.
Voith Ági színművész neve hosszú időre összeforrt a József Attila Színházzal, ahol közel húsz éven át meghatározó művészként dolgozott. Munkássága azonban nemcsak egyetlen társulathoz kötődött: pályája során több színházban is bizonyította tehetségét és sokoldalúságát.
Halálával nemcsak egy kiváló színésznőt, hanem egy különleges egyéniséget is elveszített a szakma. Emlékét szerepei, dalai és a közönség szeretete őrzi tovább.
