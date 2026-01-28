RETRO RÁDIÓ

Megrendítő sorokkal búcsúzott a József Attila Színház Voith Ágitól

Elhunyt Voith Ági. A József Attila Színház megható sorokkal búcsúztatta a legendás művészt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.28. 13:10
Voith Ági József Attila Színház gyász

Voith Ági évtizedeken keresztül formálta a hazai színházi világot, alakításait kifinomultság, játékosság és mély emberi érzékenység hatotta át. Munkássága során számtalan maradandó szerepet hagyott maga után, miközben szakmai elkötelezettségével és példamutató hozzáállásával nemzedékek számára mutatott irányt - írja a Bors.

Voith Ági halála egy egész országot megrázott, volt kollégái megrendülten fogadták a tragikus hírt
Voith Ági halála egy egész országot megrázott, volt kollégái megrendülten fogadták a tragikus hírt (Fotó: Zih Zsolt)

Így búcsúzott a József Attila Színház Voith Ágitól

A József Attila Színház hivatalos közleményben tudatta a szomorú hírt, és egyben felidézte a művésznő pályájának legfontosabb állomásait.

Fájó szívvel búcsúzunk Voith Ági örökös tagunktól! 

 

Voith Ági a Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése után A kaktusz virága Stéphanie-jeként debütált színházunkban, amelynek közel húsz éven át meghatározó művésze volt. Olyan emlékezetes szerepek és dalok fűződnek nevéhez, mint a Kaviár Gyurgyevója vagy a Potyautas Jamaicai trombitása. 

 

Pályája során a Thália és az Arizona Színházban is játszott, 1993-tól szabadfoglalkozásúként dolgozott, 2019–2021 között pedig a kaposvári Csiky Gergely Színház társulatának tagja volt. Alakításait finom humor, könnyedség és zenei érzékenység jellemezte; vígjátékokban és zenés darabokban egyaránt maradandót alkotott.

 

Emlékét örökké őrizzük!

– állt a József Attila Színház Facebook oldalán.

Voith Ági Bodrogi Gyula színművészek
Voith Ági és Bodrogi Gyula bár régóta külön éltek, végül sosem váltak el (Fotó: MediaWorks)

Voith Ági színművész neve hosszú időre összeforrt a József Attila Színházzal, ahol közel húsz éven át meghatározó művészként dolgozott. Munkássága azonban nemcsak egyetlen társulathoz kötődött: pályája során több színházban is bizonyította tehetségét és sokoldalúságát.

Halálával nemcsak egy kiváló színésznőt, hanem egy különleges egyéniséget is elveszített a szakma. Emlékét szerepei, dalai és a közönség szeretete őrzi tovább. 

 

