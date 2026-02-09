Urbex fotókon a hegyvidéki óvoda rejtélye: hová lettek a gyerekek?
Újabb rejtélyre bukkantak. Hosszú évek óta csend fonja körül az óvoda falait.
Egykor gyerekzsivajtól volt hangos a hegyvidéki óvoda, de mára csak a csend öleli körbe. Rejtélyes körülmények között tűntek el a gyerekek. Az óvoda kapuja hosszú ideje zárva van.
A Lone Wanderer nevű, magyar urbexes rengeteg izgalmas helyen járt már, mint például az elhagyatott timföldgyár, a VII. kerületi horrorház, vagy a rejtélyes autógyár, de ne feledkezzünk meg a magyar üdülőről, vagy Antal bácsi elhagyatott, győri házáról sem. Most egy hegyvidéki magán óvodában járt.
Az évtizedek óta elhagyatottan álló óvoda az urbexesek kedvelt helyszíne lett, rengetegen jártak már az épületben. A Lone Wanderer nevű urbexes az elsők között fedezte fel az épületet.
„Sokáig az egyik kedvenc helyem volt az elhelyezkedése, a panorámája és az ott tapasztalható csend, illetve nyugalom miatt. Még a mostani állapotában is szemet gyönyörködtető példája az eklektikus építészetnek” – mondta a Metropolnak a titokzatos urbexes.
Nézz be te is az elhagyatott, hegyvidéki óvoda termeibe! A galériát az alábbi képre kattintva nézheted végig:
Urbex jelentése:
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre