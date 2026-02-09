Urbex fotókon a hegyvidéki óvoda rejtélye: hová lettek a gyerekek?

Egykor gyerekzsivajtól volt hangos a hegyvidéki óvoda, de mára csak a csend öleli körbe. Rejtélyes körülmények között tűntek el a gyerekek. Az óvoda kapuja hosszú ideje zárva van.

A hegyvidéki óvoda falai titkokat őriznek Fotó: Lone Wanderer - urbexes

A Lone Wanderer nevű, magyar urbexes rengeteg izgalmas helyen járt már, mint például az elhagyatott timföldgyár, a VII. kerületi horrorház, vagy a rejtélyes autógyár, de ne feledkezzünk meg a magyar üdülőről, vagy Antal bácsi elhagyatott, győri házáról sem. Most egy hegyvidéki magán óvodában járt.

Az évtizedek óta elhagyatottan álló óvoda az urbexesek kedvelt helyszíne lett, rengetegen jártak már az épületben. A Lone Wanderer nevű urbexes az elsők között fedezte fel az épületet.

„Sokáig az egyik kedvenc helyem volt az elhelyezkedése, a panorámája és az ott tapasztalható csend, illetve nyugalom miatt. Még a mostani állapotában is szemet gyönyörködtető példája az eklektikus építészetnek” – mondta a Metropolnak a titokzatos urbexes.

Nézz be te is az elhagyatott, hegyvidéki óvoda termeibe! A galériát az alábbi képre kattintva nézheted végig: