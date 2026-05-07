Óriási fordulat: a sok rossz hír után most hatalmasat ünnepelt Rubint Réka
Különleges és érzelmekkel teli estét ünnepelt Rubint Réka.
16 évvel ezelőtt indította útjára az Alakreformot, amely mára hatalmas közösséggé nőtte ki magát. A jubileum azért is bír kiemelt jelentőséggel Rubint Réka számára, mert a program felépítésében az elmúlt másfél évtizedben rengeteg munkát, energiát és érzelmet fektetett. Saját bevallása szerint az Alakreform nem csupán egy mozgásprogram, hanem az élete egyik legfontosabb küldetése lett. A rákdiagnózisa miatt nehézségekkel telített időszak után most végre tényleg van alkalom az örömre.
Nagy nap ez Rubint Réka számára
Nem volt kérdés, hogy a 16. születésnapot méltó módon ünneplik meg: az eseményen óriási tortával, bensőséges pillanatokkal és a közösség tagjaival együtt idézték fel az elmúlt évek legszebb emlékeit. Az ünneplés azonban nemcsak a visszatekintésről szólt, hanem arról is, hogy közösen tekintsenek előre a következő időszakra.
"16 éve megálmodtam… akadályokat és lehetetlent nem ismerve csinálom 16 éve, minden kedden este. VELETEK! Egymás kezét fogva a legnehezebb pillanatokban is! Hálás vagyok a Sorsnak, hogy vagytok nekem! Hálás vagyok, hogy egy ilyen csodálatos csapatnak lehetek a „kapitánya”… a szíve és a lelke… a mozgatórugója… melynek az alapja a feltétel nélküli, határtalan szeretet és a sportcipőnk, amiben benne van minden, amire a lelkünknek szüksége van. Köszönöm a gyönyörű ajándékokat! A mai napon megnyitottuk a következő 16 évet. Adjon a Jóisten egészséget, erőt, energiát nekünk a következő 16 évre is. Semmi, de semmi mást nem kérek magunknak, csak ezt" – írta Rubint Réka posztjában.
