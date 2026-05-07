Óriási fordulat: a sok rossz hír után most hatalmasat ünnepelt Rubint Réka

16 évvel ezelőtt indította útjára az Alakreformot, amely mára hatalmas közösséggé nőtte ki magát. A jubileum azért is bír kiemelt jelentőséggel Rubint Réka számára, mert a program felépítésében az elmúlt másfél évtizedben rengeteg munkát, energiát és érzelmet fektetett. Saját bevallása szerint az Alakreform nem csupán egy mozgásprogram, hanem az élete egyik legfontosabb küldetése lett. A rákdiagnózisa miatt nehézségekkel telített időszak után most végre tényleg van alkalom az örömre.

Rubint Réka most örülhet: ez a nap tényleg más, mint a többi

Nagy nap ez Rubint Réka számára

Nem volt kérdés, hogy a 16. születésnapot méltó módon ünneplik meg: az eseményen óriási tortával, bensőséges pillanatokkal és a közösség tagjaival együtt idézték fel az elmúlt évek legszebb emlékeit. Az ünneplés azonban nemcsak a visszatekintésről szólt, hanem arról is, hogy közösen tekintsenek előre a következő időszakra.

"16 éve megálmodtam… akadályokat és lehetetlent nem ismerve csinálom 16 éve, minden kedden este. VELETEK! Egymás kezét fogva a legnehezebb pillanatokban is! Hálás vagyok a Sorsnak, hogy vagytok nekem! Hálás vagyok, hogy egy ilyen csodálatos csapatnak lehetek a „kapitánya”… a szíve és a lelke… a mozgatórugója… melynek az alapja a feltétel nélküli, határtalan szeretet és a sportcipőnk, amiben benne van minden, amire a lelkünknek szüksége van. Köszönöm a gyönyörű ajándékokat! A mai napon megnyitottuk a következő 16 évet. Adjon a Jóisten egészséget, erőt, energiát nekünk a következő 16 évre is. Semmi, de semmi mást nem kérek magunknak, csak ezt" – írta Rubint Réka posztjában.