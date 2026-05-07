Ingyen játszik az NB I-ben a következő Szoboszlai

Az MTK egyik legjobbjaként ebben a szezonban már 30 tétmérkőzésen játszott Németh Hunor. Ennek azért is van jelentősége, mert az FC Köbenhavn különleges feltételekkel adta kölcsön az NB I-be a 19 éves labdarúgót: bizonyos meccsszám elérésével a teljes fizetését átvállalta a dán klub.

Németh Hunor (jobbra) a Fradi és Cebrail Makreckis ellen is megállta a helyét

Fotó: Ladóczki Balázs

Így mindenki jól járt: a korosztálya egyik legreménytelibb játékosának számító Németh állandó játéklehetőséget kap és hozzászokhat a felnőttfutballhoz, a tavalyi dán bajnokcsapat tapasztaltabban kapja vissza magyar középpályását, az MTK-nak pedig nem került pénzébe az egyik erőssége. A tavalyi koppenhágai szerződéshosszabbításakor Sune-Smith Nielsen akkori sportigazgató kiemelkedő nemzetközi tehetségként jellemezte Németh Hunort, aki idehaza bizonyította mindezt: értékes játékperceket kapott, és élt is velük a magyar élvonalban.

Németh Hunor fejlődéséről negyedévente jelent az MTK

Dr. Selei András, az MTK klubigazgatója a dán Tipsbladetnek elárulta: már a szezon felénél elérték azt a határt, amelyen túl a Köbenhavn állja Németh teljes fizetését, azaz nem csak az anyagi ösztönzés miatt játszik azóta is rendszeresen, hanem, mert a teljesítményével kiérdemli.

– Negyedévente helyzetjelentést készítünk Hunor fejlődéséről, és átfogó félidei értékelést is készítettünk – mondta az MTK vezetője, kiemelve: – A megállapodás kölcsönösen előnyös volt. Az FC Köbenhavn számára ez garancia volt arra, hogy tehetséges fiatal játékosuk megkapja a szükséges figyelmet és fejlődést az MTK Budapestnél.

Németh Hunor nyáron várhatóan visszatér a koppenhágai klubhoz, ahová 2030-ig köti szerződés, és a következő szezonban már a dán élvonalban is megállhatja a helyét. A dán-magya kettős állampolgársággal rendelkező, de a magyar korosztályos válogatottakban játszó focistára pár éve Esterházy Mátyás játékosügynök hívta föl a figyelmet. A legjobb magyar labdarúgó, Szoboszlai Dominik menedzserét 2024-ben a következő kiugró tehetségéről – az "új Szoboszlai"-ról – kérdezték, mire "fantasztikus lehetőséget" jelentő, "sok éve nem látott karakterként" beszélt Németh Hunorról.