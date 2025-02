„Nemzetközi szinten is top tehetség” – ő lehet a magyar válogatott nagy reménysége a jövőben

Németh Hunor szépen ugorja át a lépcsőfokokat a dán labdarúgó-bajnokságban Köbenhavnnál. A mindössze 17 éves belső középpályás az ősszel az U19-es csapatban volt alapember, a bajnokságban egy gólt és három gólpasszt jegyzett. A télen a felnőttekkel edzett végig, a klubja nemrég a hivatalos oldalán közölte, hogy Németh a továbbiakban is az első csapat keretében marad.

Németh Hunort óriási megtiszteltetés érte Dániában (Fotó: Micheller Szilvia)

Az U19-es magyar válogatott tehetséget többek között a Köbenhavn sportigazgatója, Sune Smith-Nielsen is nagyon sokra tartja.

Németh Hunor nemzetközi szinten is a top tehetségek között van. Sosem kételkedtünk Hunor képességeiben, de minden tehetségnél kérdéses, hogy mikor jön el az ideje az újabb lépcsőfok megugrásának

– mondta a klub honlapjának Sune Smith-Nielsen, amit a Magyar Nemzet vett észre.

„Mindig figyelembe kell vennünk a játékos fejlődési ívét, de Hunor edzéseken és felkészülési mérkőzéseken mutatott teljesítményét látva úgy ítéltük meg, hogy eljött az idő a szintlépéshez. Rengeteget fut, technikailag nagyon képzett, és a taktikai érettsége is kiemelkedő. Emellett a mentalitása is kifogástalan, és nyomás alatt is remekül teljesít. Folyamatosan azért dolgozik, hogy még jobb játékossá váljon, úgyhogy eljött az ideje, hogy immár a felnőttek között küzdjön a csapatba kerülésért.”

Németh Hunor folyamatosan fejlődik

A remek hír után Németh Hunor is megszólalt, aki hosszú évek óta tartozik a Köbenhavn kötelékéhez.

„Az utóbbi időszakban elképesztően sokat tanultam, már az első téli edzés előtt nagyon izgatott voltam. Örülök, hogy a teljesítményem megütötte az elvárt szintet, boldog vagyok, hogy immár folyamatosan az első csapattal készülhetek. Különleges érzés azokkal együtt edzeni, akikre felnézel, nagyon sokáig vártam arra, hogy köztük lehessek. Most viszont új célokat kell kitűzni magam elé. Első körben szeretnék bemutatkozni az első csapatban, utána pedig egyre több játéklehetőséget szeretnék kiharcolni magamnak az együttesben” – mondta Németh Hunor.

Némethnek ugyan dán állampolgársága is van, utánpótlásszinten azonban ez idáig csak magyar színekben szerepelt, ha így folyatja, néhány éven belül a felnőtt magyar válogatottnak is meghatározó játékosa lehet.