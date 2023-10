Magyar csapattársat kaphat Szoboszlai: őt figyeli a Liverpool

Szoboszlai Dominik remeklése láttán könnyen újabb magyar futballistát szerződtethet a Liverpool. Helyi lapértesülés szerint az angol sztárklub figyeli a magyar U17-es válogatott középpályását, Németh Hunor Vajkot.

Németh Hunor Vajk (balra) a dán helyett a magyar válogatottságot választotta – Fotó: Micheller Szilvia / mlsz.hu

A kiugró tehetségnek tartott Németh (aki már 11 évesen híres lett a trükkjeiről) ugyan Győrben született, de egyéves kora óta Dániában él, az FC Köbenhavn játékosa. A liverpool.com szerint rövidesen „Szoboszlai nyomdokaiba léphet”.

16 éves létére már a dán sztárklub U19-es csapatában szerepel; a bajnokságban négy meccsen két gólt szerzett, és kétszer pályára lépett már az ifjúsági Bajnokok Ligájában is (pár hete részese volt a Galatasaray és a Bayern München legyőzésének is).

„Hunornak nagyon jó az alkata, nagy munkabírású játékos, technikailag magasan képzett, érti, jól olvassa a játékot. Belső középpályás, nem tipikus tízes, mert a kapunak háttal történő játék nem az ő sajátja, hanem amolyan mélységi irányító típus, aki a második hullámból érkezve tudja szervezni a játékot, ugyanakkor szerepet vállal a védekezésből is. A rúgótechnikája extra, egyértelműen kiemeli a korosztályából, ennek köszönhetően magasabb szinten is jó pontrúgó játékos válhat belőle” – mondta róla nemrég a Nemzeti Sportnak ügynöke, Esterházy Mátyás, aki Szoboszlai menedzsere is egyben. A cikkből egyébként kiderült: felfigyelt már rá több német Bundesliga-csapat, a Red Bull csoport és a Manchester Cityt is működtető City Group is.

További párhuzam, hogy Németh Hunor Vajk apja is hasonló megszállottsággal segíti fia fejlődését, mint tette azt Szoboszlai Zsolt. Németh Tamás korábban a Kisalföldnek elmondta:

„Háromévesen is látszott, hogy jól bánik a labdával és szeret focizni. Ezt követően fokozatosan figyeltünk rá,

brutális mennyiségű szülői munkát tettünk bele, hogy segíteni tudjunk a futballpályafutása alakulásában

– mondta az édesapa, hozzátéve: „A klubbeli edzések mellett rengeteg magántréninget tartottunk, volt, hogy a sötétben az autónk lámpájával világítottuk meg a pályát.”

Fia kettős állampolgár, a dán korosztályos válogatottba is hívták, de ő az MLSZ-nek mondott igent. Jelenleg az U17-es magyar válogatott tagjaként éppen Telkiben szerepel, ahol az Európa-bajnoki selejtezőtornán Andorra legyőzése (2-0) után szombaton Bulgária, jövő kedden pedig Bosznia-Hercegovina lesz a magyar fiatalok ellenfele.