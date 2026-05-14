Nem hiszed el: ezen megy az örökös vita Károly király és Kamilla között!

Károly király és Kamilla királyné egy meglehetősen hétköznapi téma miatt szokott napi rendszerességgel vitatkozni. Minderről a királyné húga beszélt egy írónak, aki természetesen kapva kapott az alkalmon, és megírta azt az egyik könyvében. Mi pedig nem is lehetnénk hálásabbak! Megnyugtató tudni, hogy a királyi családban is előfordulnak viták hétköznapi kérdések kapcsán.

A lehető leghétköznapibb téma váltja ki a leggykaoribb vitát III. Károly király és Kamilla királyné között (Fotó: AFP)

Klasszikus téma köröl forog Károly király és felesége, Kamilla királyné hétköznapi vitája

Minden házasságban, párkapcsolatban előfordulnak viták, különböző vélemények, és egészen addig, amíg nem lépnek komolyabb szintekre, ez így is van rendjén. Senki sem tökéletes, ebből kiindulva a párkapcsolatok sem azok, így természetes, hogy III. Károly király és Kamilla királyné házasságában is előfordulnak kisebb nagyobb viták. S ha valaha is megfordult a fejedben, hogy vajon min vitatkozhat a királyi pár, akkor most van egy „jó hírünk”, a királyné húga ugyanis elárulta mi az, amint gyakran összeszólalkoznak.

Kamilla királynén kívül a személyzetet is idegesíti a szokás

Robert Hardman író, III. Károly: Új király. Új udvar. A kulisszák mögött című könyvében szólalt meg a királyné húga, Annabel, aki őszintén mesélt arról, milyen Károly király és Kamilla királyné viszonya a hétköznapokban. Annabel szerint a királyi pár kapcsolata jókedvben és humorban bővelkedik, amelyeket néha-néha megfűszereznek apróbb viták, szeretetteljes tréfálkozások is. Egy téma azonban mindig vitát szül kettejük között, amely nem más, mint a szellőztetés kérdése. Na, ugye milyen hétköznapi?!

Hardman a könyvében megjegyzi, hogy a britek királya nagyon szereti a friss levegőt, s emiatt a rezidencián folyamatosan nyitogatja az ablakot, amelyért nem igazán rajong felesége, illetve a személyzet. Kamilla királyné húga szerint ez folyamatosan felbosszantja a nővérét, aminek hangot is ad, így rendszeresen kerekedik vita a szellőztetés kérdéséről.

Károly király kinyitja az ablakokat, Kamilla királyné pedig mögé sompolyog, hogy becsukja

– meséli Annabel az író könyvében.