Nem hiszed el: ezen megy az örökös vita Károly király és Kamilla között!
Ti is összekaptok ezen a pároddal? Károly király sógornője fecsegte ki a titkot...
Károly király és Kamilla királyné egy meglehetősen hétköznapi téma miatt szokott napi rendszerességgel vitatkozni. Minderről a királyné húga beszélt egy írónak, aki természetesen kapva kapott az alkalmon, és megírta azt az egyik könyvében. Mi pedig nem is lehetnénk hálásabbak! Megnyugtató tudni, hogy a királyi családban is előfordulnak viták hétköznapi kérdések kapcsán.
Klasszikus téma köröl forog Károly király és felesége, Kamilla királyné hétköznapi vitája
Minden házasságban, párkapcsolatban előfordulnak viták, különböző vélemények, és egészen addig, amíg nem lépnek komolyabb szintekre, ez így is van rendjén. Senki sem tökéletes, ebből kiindulva a párkapcsolatok sem azok, így természetes, hogy III. Károly király és Kamilla királyné házasságában is előfordulnak kisebb nagyobb viták. S ha valaha is megfordult a fejedben, hogy vajon min vitatkozhat a királyi pár, akkor most van egy „jó hírünk”, a királyné húga ugyanis elárulta mi az, amint gyakran összeszólalkoznak.
Kamilla királynén kívül a személyzetet is idegesíti a szokás
Robert Hardman író, III. Károly: Új király. Új udvar. A kulisszák mögött című könyvében szólalt meg a királyné húga, Annabel, aki őszintén mesélt arról, milyen Károly király és Kamilla királyné viszonya a hétköznapokban. Annabel szerint a királyi pár kapcsolata jókedvben és humorban bővelkedik, amelyeket néha-néha megfűszereznek apróbb viták, szeretetteljes tréfálkozások is. Egy téma azonban mindig vitát szül kettejük között, amely nem más, mint a szellőztetés kérdése. Na, ugye milyen hétköznapi?!
Hardman a könyvében megjegyzi, hogy a britek királya nagyon szereti a friss levegőt, s emiatt a rezidencián folyamatosan nyitogatja az ablakot, amelyért nem igazán rajong felesége, illetve a személyzet. Kamilla királyné húga szerint ez folyamatosan felbosszantja a nővérét, aminek hangot is ad, így rendszeresen kerekedik vita a szellőztetés kérdéséről.
Károly király kinyitja az ablakokat, Kamilla királyné pedig mögé sompolyog, hogy becsukja
– meséli Annabel az író könyvében.
Jótékony hatás ide vagy oda, akkor is lehűti a levegőt
Az állandó szellőztetésnek nem csak személyes okai lehetnek, ugyanis köztudott, hogy Károly király szeret dolgozni. Annyira, hogy sokszor az ebédre is luxusként tekint, és sok esetben hajlani négyig be sem fejezi a feladatait. A szellőztetéssel pedig friss levegőt enged be, s kutatások bizonyítják, hogy a jobb levegőminőség és hűvösebb hőmérséklet növeli a koncentrációs képességet, így nincs kizárva, hogy ez is oka a folytonos szellőztetésének.
S bár Károly király így sokkal produktívabbá válik, gyorsabban halad a munkával, addig sajnos a személyzet és a királyné fagyoskodni kényszerül, így valahol érthető, hogyha folyton megy a huzavona az ablaknyitással kapcsolatban – olvasható a Life.hu cikkében.
