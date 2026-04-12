Lebénult a Harry Potter filmek kaszkadőre: A stábtag magát okolja

A kaszkadőrök koordinátora, aki a Harry Potter filmekben dolgozott elismert, hogy még mindig magát okolja a balesetért, amelyben David Holmes, Daniel Radcliffe kaszkadőre lebénult.

Daniel Radcliffe kaszkadőre és a színész a mai napig jó barátságot ápolnak

Greg Powell mind a nyolc filmben dolgozott, azonban a Harry Potter és a Halál ereklyéi forgatása közben minden örökre megváltozott. 2009-ben David Holmes részlegesen lebénult, mellkastól lefelé, miután egy falhoz hajították, és eltörte a nyakát egy jelenet közben. Számtalan műtéten esett át, és 7 hónapot kórházban töltött. A Sky dokumentumfilmjében (David Holmes: The Boy Who Lived) kifejtik az egykori kaszkadőr történetét, a karrierje kezdetét és a baleset utáni időszakot is feldolgozva.

Powell érzelmesen reagált a bűntudatával kapcsolatban, hiszen a kaszkadőrök koordinátora volt, amikor a baleset történt. "Nagyon fáj, hogy így kell látnom őt. Nagyon. Küzdök ezzel, utálom, hogy tudom milyen volt, mászott, és ugrált" - emlékezett vissza. "Utálom őt így látni. A lehető legjobb módon próbálom kifejezni magam, de bárcsak soha ne találkoztunk volna. Amikor ránézek, arra gondolok, hogy sosem kerül ebbe a helyzetbe, ha engem nem ismer meg."

Én voltam az utolsó, aki hozzáért, amikor még tudott járni, és az első, amikor már nem volt rá képes, és ez borzasztó érzés

Amikor azt kérdezték, hogy miért nem tud elnézőbb lenni magával, hiszen baleset volt, arra azt válaszolta: Próbálok, de még mindig magamat hibáztatom, mert ott voltam. Azonban Ő még mindig beszél velem, úgy gondolom még mindig kedvel, és ez számomra a legfontosabb"

Daniel Radcliffe kaszkadőre és a színész jó barátságot ápolnak, amely abból is látszik, hogy David Holmes egyengette Radcliffe karrierjét, miután vége lett a Harry Potter filmek forgatásának - írja a Lad Bible.