Whoopi Goldberg 70 éves lett: íme 5 érdekesség, amiket biztos, hogy nem tudtál róla

Whoopi Goldberg november 13-án ünnepli a 70. születésnapját – hihetetlen, hogy már a hetedik X-et üdvözölheti, és mindezt olyan lendülettel és energiával, hogy az elképesztő. A legendás színésznő, komikus és műsorvezető pályafutása évtizedek óta ragyog: karrierje a stand-up komédiában és a színpadon indult, majd 1984-ben a Broadway-n is reflektorfénybe került a The Spook Show című előadásával. A filmek világában a Bíborszín hozta meg számára az első nagy áttörést, ám igazán a Ghost tette a hollywoodi közönség kedvencévé, amiért elnyerte a legjobb női mellékszereplő Oscar-díját is. Ezt követte a Sister Act – Apáca show és annak folytatása, amelyek örök kedvencekké váltak a nézők körében. Emellett szerepelt a Corrina, Corrina és számos más filmben, mindig bizonyítva sokoldalúságát.

Whoopi Goldberg csodálaos karriert tudhat maga mögött (Fotó: Ron Galella / GettyImages)

A Whoopi Goldberg filmek ma is népszerűek

Whoopi nemcsak a filmvásznon alkotott maradandót: saját talkshow-ja, a The Whoopi Goldberg Show 1992-93-ban, majd az ABC The View című műsorában betöltött állandó szerepe révén is a közönség kedvence lett. Emellett több könyvet is írt, köztük gyerek- és felnőttkönyveket, például a Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me című memoárt és a Sugar Plum Ballerinas sorozatot.

Ma már dédnagymama - (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Whoopi Goldberg lánya ma már nagymama

Magánéletét tekintve háromszor házasodott: Alvin Martinnal (1973-1979), David Claessen-nel (1986-1988), és Lyle Trachtenberggel (1994-1995). Egyetlen lánya, Alexandrea Martin, 1974. május 9-én született, és Whoopi számára mindig is a család, valamint az önállóság volt a legfontosabb, ma már nagyanyaként és dédnagymamaként is él.

Sikert sikerre halmozott (Fotó: Lou Rocco / GettyImages)

Whoopi Goldberg gyerekként borzalmas traumán esett át

A Metropol a kerek születésnap alkalmából összegyűjtött róla öt érdekességet, amit valószínűleg kevesen tudtak, és egy galériában bemutatta életének legfontosabb mérföldköveit. Whoopi Goldberg így nemcsak hogy maradandót alkotott a színpadon és a filmvásznon, de példát is mutat humorral, őszinteséggel és energiával – 70 évesen is tele van életkedvvel, és újabb fejezetekre készül.