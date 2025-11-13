RETRO RÁDIÓ

Whoopi Goldberg 70 éves lett: íme 5 érdekesség, amiket biztos, hogy nem tudtál róla

Whoopi Goldberg ma tölti be a 70. életévét, ami elképesztő teljesítmény a karrierje és az élete fényében. A Metropol összegyűjtött róla 5 érdekességet, és egy galériában mutatja be az eddigi legfontosabb mérföldköveit, így a rajongók közelebbről is megismerhetik Whoopi Goldberg életét.

Whoopi Goldberg november 13-án ünnepli a 70. születésnapját – hihetetlen, hogy már a hetedik X-et üdvözölheti, és mindezt olyan lendülettel és energiával, hogy az elképesztő. A legendás színésznő, komikus és műsorvezető pályafutása évtizedek óta ragyog: karrierje a stand-up komédiában és a színpadon indult, majd 1984-ben a Broadway-n is reflektorfénybe került a The Spook Show című előadásával. A filmek világában a Bíborszín hozta meg számára az első nagy áttörést, ám igazán a Ghost tette a hollywoodi közönség kedvencévé, amiért elnyerte a legjobb női mellékszereplő Oscar-díját is. Ezt követte a Sister Act – Apáca show és annak folytatása, amelyek örök kedvencekké váltak a nézők körében. Emellett szerepelt a Corrina, Corrina és számos más filmben, mindig bizonyítva sokoldalúságát.

A Whoopi Goldberg filmek ma is népszerűek

Whoopi nemcsak a filmvásznon alkotott maradandót: saját talkshow-ja, a The Whoopi Goldberg Show 1992-93-ban, majd az ABC The View című műsorában betöltött állandó szerepe révén is a közönség kedvence lett. Emellett több könyvet is írt, köztük gyerek- és felnőttkönyveket, például a Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me című memoárt és a Sugar Plum Ballerinas sorozatot.

Whoopi Goldberg lánya ma már nagymama

Magánéletét tekintve háromszor házasodott: Alvin Martinnal (1973-1979), David Claessen-nel (1986-1988), és Lyle Trachtenberggel (1994-1995). Egyetlen lánya, Alexandrea Martin, 1974. május 9-én született, és Whoopi számára mindig is a család, valamint az önállóság volt a legfontosabb, ma már nagyanyaként és dédnagymamaként is él.

Whoopi Goldberg gyerekként borzalmas traumán esett át

A Metropol a kerek születésnap alkalmából összegyűjtött róla öt érdekességet, amit valószínűleg kevesen tudtak, és egy galériában bemutatta életének legfontosabb mérföldköveit. Whoopi Goldberg így nemcsak hogy maradandót alkotott a színpadon és a filmvásznon, de példát is mutat humorral, őszinteséggel és energiával – 70 évesen is tele van életkedvvel, és újabb fejezetekre készül.

  1. A „Whoopi” művésznevet épp azért kapta, mert állítása szerint olyan hangokat adott elő a színpadon, mint egy whoopee, azaz pukipárna.
  2. Gyerekként diszlexiával küzdött, és ezt csak felnőttként diagnosztizálták.
  3. Többféle munkát kipróbált, mielőtt sztár lett: például tégla­rakóként is dolgozott egy ideig.
  4. Kiskorában olyan traumán esett át, amelyben az édesanyja két évig elektro‐sokk kezeléseken volt, és visszatérése után nem ismert rá a gyermekeire.
  5. Egyetemi végzettsége nincs: korán elhagyta a középiskolát, majd különféle színházi és stand‑up szerepléseken keresztül építette fel karrierjét.

