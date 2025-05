Nem lesz egyszerű a Fradi útja a BL-ben! Mutatjuk, kiket kell legyőzni az alapszakaszért

A zsinórban megszerzett hetedik aranyéremmel eldőlt, hogy a magyar bajnok kiemeltként indul majd a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében. A Fradi több ismerőssel is összeakadhat, hiszen a leendő ellenfelek között ott található a walesi The New Saints vagy a bosnyák Borac Banja Luka.