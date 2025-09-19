RETRO RÁDIÓ

Magyar csapattársa kitálalt Lionel Messiről

Pintér Dániel beszélt arról, mit csinálnak a világsztárok az Inter Miami edzésein. Lionel Messi magyar csapattársa rengeteget tanul tőlük.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.09.19. 09:00
Lionel Messi Inter Miami Pintér Dániel

Első magyar focistaként léphetett pályára a nyolcszoros Aranylabda-győztes mellett az Inter Miami 18 éves, saját nevelésű játékosa Pintér Dániel. Lionel Messi magyar csapattársa a Charlotte ellen 3-0-ra elveszített mérkőzés 70. percében állt be csereként.

Lionel Messi magyar csapattársa Pintér Dániel
Lionel Messi magyar csapattársa Pintér Dániel, aki 18 évesen debütált az Inter Miamiban Fotó: Chris Arjoon/Icon Sportswire / Northfoto

Javier Mascherano vezetőedző csak az utazás előtti napon, az edzés után mondta el Pintérnek, hogy bekerült a meccskeretbe.

Nem nagyon izgultam, az elmúlt években nagyon sokat és nagyon keményen dolgoztam ezért a lehetőségért. Érettnek éreztem magam erre a pillanatra

– nyilatkozta a Jenkifocinak a fiatal focista, akinek a csapat világsztárjai sokat segítettek.

Suárez sokat segített az edzéseken. Apró tippeket adott, például arról, hogy miként támadjam az üres területeket, amikor betörök a tizenhatoson belülre. Meccs közben pedig Busquets és Jordi Alba is adott egy-két tanácsot.

A lefújás után pedig szinte minden csapattársa gratulált Pintér Dánielnek a debütáláshoz, köztük Lionel Messi is.

Lionel Messi magyar csapattársa a világsztárokról beszélt

Messi is megdicsért a debütálás kapcsán, aminek nagyon örültem, de természetesen azért nem volt annyira ünnepi a hangulat. Kikaptunk, márpedig ebben a csapatban mindenki mindig nyerni akar

– emlékezett vissza az interjúban a focista, aki arról is mesélt, hogy Messiék az edzéseken is elképesztően rövid idő alatt hoznak jó döntéseket, még náluk sincs a labda, de már több lépésre előre gondolkodnak. Szinte minden játékhelyzetet kimagaslóan gyorsan átlátnak és megfelelően reagálnak le.

Amerikai vagy magyar válogatott?

Az amerikai-magyar kettős állampolgárságú focista az elmúlt években viselte mindkét nemzet utánpótlás-válogatott mezét. Cséke György egykori NB I-es játékos – aki egyéni edzésekkel segíti Pintér fejlődését Amerikában – azt nyilatkozta, az amerikai válogatottól jelenleg nagyon komoly megbecsülést és figyelmet kap a fiatal focista, így most arra van a legnagyobb esély, hogy az amerikai U19-es válogatott mezét fogja viselni. De hozzátette, hogy mit hoz a jövő hosszútávon, azt még nem lehet tudni.

 

