Magyar csapattársa kitálalt Lionel Messiről

Első magyar focistaként léphetett pályára a nyolcszoros Aranylabda-győztes mellett az Inter Miami 18 éves, saját nevelésű játékosa Pintér Dániel. Lionel Messi magyar csapattársa a Charlotte ellen 3-0-ra elveszített mérkőzés 70. percében állt be csereként.

Lionel Messi magyar csapattársa Pintér Dániel, aki 18 évesen debütált az Inter Miamiban Fotó: Chris Arjoon/Icon Sportswire / Northfoto

Javier Mascherano vezetőedző csak az utazás előtti napon, az edzés után mondta el Pintérnek, hogy bekerült a meccskeretbe.

Nem nagyon izgultam, az elmúlt években nagyon sokat és nagyon keményen dolgoztam ezért a lehetőségért. Érettnek éreztem magam erre a pillanatra

– nyilatkozta a Jenkifocinak a fiatal focista, akinek a csapat világsztárjai sokat segítettek.

Suárez sokat segített az edzéseken. Apró tippeket adott, például arról, hogy miként támadjam az üres területeket, amikor betörök a tizenhatoson belülre. Meccs közben pedig Busquets és Jordi Alba is adott egy-két tanácsot.

A lefújás után pedig szinte minden csapattársa gratulált Pintér Dánielnek a debütáláshoz, köztük Lionel Messi is.

Lionel Messi magyar csapattársa a világsztárokról beszélt

Messi is megdicsért a debütálás kapcsán, aminek nagyon örültem, de természetesen azért nem volt annyira ünnepi a hangulat. Kikaptunk, márpedig ebben a csapatban mindenki mindig nyerni akar

– emlékezett vissza az interjúban a focista, aki arról is mesélt, hogy Messiék az edzéseken is elképesztően rövid idő alatt hoznak jó döntéseket, még náluk sincs a labda, de már több lépésre előre gondolkodnak. Szinte minden játékhelyzetet kimagaslóan gyorsan átlátnak és megfelelően reagálnak le.