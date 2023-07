Erre igazán büszke lehet, óriási megtiszteltetés érte Messi magyar csapattársát

Lionel Messi-lázban ég az Egyesült Államok, a hétszeres aranylabdás futballistát vasárnap este 18 ezer ember előtt mutatta be új csapata, az Inter Miami. „Nagyon izgatott vagyok, hogy az Inter Miamiban és az Egyesült Államokban kezdhetem el karrierem következő lépését” – nyilatkozta Lionel Messi. „Együtt dolgozunk majd a kitűzött célokért, és nagyon várom, hogy nekivágjunk az új otthonomban.”

A DRV PNK Stadionban tartott eseményen részt vehetett az Inter Miami akadémiáján nevelkedő magyar tehetség, Pintér Dániel is. A 16 éves játékos tavaly országos bajnokságot nyert az együttessel, most pedig akár az edzőközpontban lesheti Messi mozdulatait.

Azt hittem, csak egy vicc volt

– válaszolta Pintér Dániel Gombos Edina „Itt van Amerika” című csatornáján arra kérdésre, hogy miként fogadta Messi érkezését. – „Remélem, hogy az emberek komolyabban veszik az amerikai labdarúgást. Mindenki most erről posztol, hogy Messi idejött. Ő még jobban ösztönöz arra, hogy keményen dolgozzak, hátha tudok vele együtt játszani.”

Pintér azt is elárulta, hogy négyéves kora óta űzi a futballt, amikor bekerült az Inter Miami akadémiájára, akkor a klub tulajdonosa, David Beckham is gratulált neki. Lionel Messi két évre írt alá, évi 50-60 millió dolláros (17-20 milliárd forint) fizetésével az amerikai bajnokság (MLS) legjobban fizetett futballistája lett. A 36 éves labdarúgó családjával a Porsche toronyban található apartmanjában él majd, ahol a legolcsóbb luxuslakás is négymillió dollárba kerül (1,3 milliárd forint).

Az argentin zseni először július 21-én a mexikói Cruz Azul ellen léphet pályára. A legolcsóbb jegy 200 dollárba (66 ezer forint), a legjobb hely 3000 dollárba (1 millió forint) kerül.