Van, amiben a Fradi is veri Messi új csapatát

Immár hivatalos, hogy mostantól a labdarúgás utóbbi majd’ két évtizedét uraló, összesen tucatnyi aranylabdával díjazott nagy páros egyike sem játszik Európában. Cristiano Ronaldo már tavasszal is a szaúdi Al-Nasszrt próbálta – sikertelenül… – valamilyen trófeához segíteni, most pedig a hétszeres aranylabdás Lionel Messi jelentette be, hogy David Beckham amerikai klubjához, az Inter Miamihoz szegődik. Segítünk hová tenni az új csapatát...

Lionel Messi talán tényleg minden idők legnagyobbja (GOAT), de most nem a legnagyobb csapathoz szegődött Fotó: AFP

A 38 éves portugál világsztárt télen sok kritika érte, amiért felfoghatatlan fizetésért (évi 200 millió euróért, azaz 74 milliárd forintért) ennyire alábbadta a szakmai szempontokat a Manchester Unitedtől való botrányos távozása és a vb-leszereplése után. Ennek fényében különösen érdekes, hogy az új Messi-csapatot hová sorolhatjuk Ronaldóékhoz képest.

A Barcelona reakciója is mindent elmond az argentin döntéséről:

– Laporta elnök megérti és tiszteli Messi azon döntését, hogy egy

kevesebb követelménnyel rendelkező ligában folytatja pályafutását, a rivaldafénytől távol, kevesebb nyomással,

amiből kijárt neki az utóbbi években – szúrt oda közleményben a Barcelona a legendájának, akitől most kosarat kapott a floridai klub miatt.

Van valami a kritikában, még ha a hírek szerint Messit újabb levezető sztárok (Ángel Di María, Sergio Busquets, Luis Suárez) követhetik Miamiba.

Egyelőre azonban úgy fest a helyzet, hogy a Beckham-csapat 16 forduló után tökutolsó, 16. helyezett az észak-amerikai profiliga (MLS) Keleti-konferenciájának tabelláján.

Többet ér a Fradi a Messi-csapatnál

Az 5 győzelem mellett 11 meccset elvesztett Inter Miami 30 fős játékoskerete – az argentin világbajnok érkezéséig – 34,4 millió eurót (12,7 milliárd forint) ért. Ez nem csak Messi becsült értékénél (ami még 35 éves létére is 45 millió euró, azaz 16,6 milliárd forint) sokkal kevesebb, de például a Ferencváros kereténél is, amit a szakportál 40,25 millióra (14,9 milliárd forint) taksál. Messi egymaga még a „nyugdíjhoz” közeledve is több mint 11-szerest éri új csapattársai legértékesebbjénél, a venezuelai válogatott csatárnál, Josef Martíneznél (4 millió euró, tehát 1,5 milliárd forint).