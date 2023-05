Óriási fordulat Lionel Messi ügyében, erre senki sem számított

Lionel Messit a Paris Saint-Germain két hétre eltiltotta az edzésektől és a mérkőzésektől, mivel a klub engedélye nélkül Szaúd-Arábiába utazott. A világbajnok argentin támadó bocsánatot kért, az Instagramon ismerte el, hogy hibázott.

Lionel Messi Fotó: AFP

„El akartam készíteni ezt a videót azok után, ami történt. Először is, szeretnék bocsánatot kérni a csapattársaimtól és a klubtól. Őszintén azt hittem, hogy a meccs után szabadnapunk van, ahogy a korábbi hetekben is volt. A szaúdi utamat előre megszerveztük, és már nem tudtam lemondani. Sajnálom, amit tettem, és várom, hogyan dönt a klub” – mondta Lionel Messi.

Miután rendezték a dolgot, az AS című spanyol lap arról ír, fordulat állhat be Messi és a PSG kapcsolatában. A hétszeres aranylabdás sztárnak nyáron lejár a szerződése, de az újság szerint a PSG nem zárja ki a tárgyalások folytatását, hajlandó lenne aktiválni a június 30-án kifutó megállapodás egyéves hosszabbítását. Ez annak ellenére lehetséges, hogy a focista édesapja, Jorge Messi egy hónapja azt állította, biztosan nem folytatják Párizsban, Messi új csapathoz kerül. Ekkor három másik lehetőség merült fel: Messi visszatérhet Barcelonába, a szaúdi Al Hilal csábítja, illetve az amerikai Inter Miami is vinné.

Az AS hozzáteszi, Messi inkább Európában maradna, és ehhez a legegyszerűbb megoldás az lenne, ha a PSG-nél folytatná. Így továbbra is elitcsapatnál játszhatna, és esélye lenne rangos címeket nyerni. Tehát a Messi–PSG-történet nem olyan befejezett, mint amilyennek tűnt. Messi jövője nem dőlt el, és ami (párizsi folytatás) néhány napja még lehetetlennek tűnt, most realitása lehet.