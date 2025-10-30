RETRO RÁDIÓ

„A legendás Király Gábor” – Barcelonában remekelt a magyar kapus

Meglepő videót osztott meg a labdarúgó-Bajnokok Ligája hivatalos Instagram-oldala. Király Gábor két szenzációs védését idézték fel.

Szerző: HWK
Létrehozva: 2025.10.30. 09:00
Módosítva: 2025.10.30. 12:15
Király Gábor Hertha Barcelona Chelsea

Király Gábor annak idején a Hertha tagjaként szerepelt a Bajnokok Ligájában, számos emlékezetes meccsen védett. Ezek közül a kupasorozat hivatalos Instagram-oldala kettőt is felidézett. A videóban a magyar kapus a Chelsea és a Barcelona ellen látható, óriási hárításokkal vétette észre magát. 

Király Gábor 2019-ben jelentette be a visszavonulását, a magyar válogatottban 108 alkalommal lépett pályára, szerepelt a 2016-os Európa-bajnokságon, ahol a nyolcaddöntőig jutott a csapat. 

 

