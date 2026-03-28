Szörnyen fájt a gyomra, agydaganatot találtak a férfinál

A 37 éves walesi Lewis Goodfield évek óta küzdött gyomorproblémákkal, és amikor a fájdalom elviselhetetlenné vált a számára, úgy döntött, orvoshoz megy. Olyan erős fájdalmak gyötörték, hogy a kórházba érve összeesett. A kétgyermekes édesapa sosem gondolta, hogy valójában agydaganatban szenved.

Agydaganatot diagnosztizáltak az édesapánál, miután gyomorfájdalma miatt összeesett

Az édesapa már korábban is került kórházba a gyomorfájdalmai miatt, mielőtt 2025 áprilisában egy CT-vizsgálat után az orvosok közölték vele, hogy másodfokozatú gliómája van. Ez egy olyan agydaganat, amely idővel gyakran magasabb fokozatúvá alakul.

„A kórházban összeestem a fájdalomtól, és a nővérek azt hitték, hogy rohamom van. Aztán egy CT-vizsgálat kimutatta, hogy van egy daganat az agyamban. Hatalmas sokk volt, nemcsak nekem, hanem a barátaimnak és a családomnak is. Nagyon megrázott a hír” – emlékezett vissza Lewis.

Érdekes módon a gyomorfájdalmainak vélhetően nincs köze a daganathoz, vagyis azt csak véletlenül fedezték fel a vizsgálat során. Lewisnak két lehetőséget ajánlottak fel az orvosok: a daganat megfigyelését vagy a műtéti eltávolítását. Ő az utóbbi mellett döntött, ami egy koponya műtétet jelentett. A beavatkozás során a koponya egy részét eltávolították, hogy hozzáférjenek az agyhoz, ám közben a pácienst nem altatták el teljesen.

Hallottam a fúrást és a beszélgetéseket. Nagyon furcsa volt, és nehéz volt feldolgozni. Az idegsebészem a tenyerén mutatta meg nekem a daganatot. Kicsit megdöbbentem, amikor megláttam. Körülbelül tojás nagyságú volt. Nehéz feldolgozni

– mondta az édesapa.

A műtét szerencsére sikeres volt, és a daganat sem volt rákos, így az orvosok úgy vélték, hogy elég korán felfedezték azt. A beavatkozás óta Lewis nem tud autót vezetni és dolgozni sem, rejtélyes gyomorproblémái pedig továbbra is fennállnak, ami miatt rendszeresen kórházba megy. A férfi orvosai továbbra sem tudják diagnosztizálni a gyomorproblémáit.

„A szakorvosaim nem tudják, mi lehet ez. Egy kicsit rejtélyes. Az egyikük azt mondta: »Lehet, hogy ezzel kell együtt élnie.« Erre én azt feleltem: »Sajnálom, de nem tudok, biztosan van rá magyarázat.«”