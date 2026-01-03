Eszement kísérlet: kétszázszor maratta meg magát mérges kígyókkal, és még ez sem volt elég

A fiatal férfi, Tim Friede több mint 18 éven keresztül hagyta, hogy halálos kígyók rendszeresen marják, ráadásul több mint 700 adag kígyómérget is beadott magának injekció formájában. Kobrák, mambák, taipánok és kraitek – csak néhány azok közül a veszélyes kígyók közül, amelyeknek engedte, hogy megmarják a kísérleti évek alatt.

A halálos kígyók évekig marták a férfit egy őrült kísérlet megvalósításához / Képünk illusztráció: Unsplash

Több, mint 200 alkalommal hagyta a kísérlet kedvéért, hogy a halálos kígyók mardossák

A kísérlettel eleinte az volt a célja a férfinak, hogy immunitást alakítson ki a mérgükkel szemben, hogy a szervezete képes legyen elviselni a halálos dózist.

A méreg természeténél fogva rendkívül gyulladáskeltő, és ahogy egy méhcsípésnél 1–2 milligrammot kap az ember, addig egy fekete mamba esetében akár 200–300 milligramm méreg is bekerülhet a szervezetbe, ami teljesen túlterheli azt. Rendszeresen, módszeresen jegyzetelek, és nagyon pontosan kimérem a mérgeket. A célom mindig az, hogy hat milligrammot használjak

- nyilatkozta a férfi a CNN-nek.

Tom története egészen gyerekkoráig vezethető vissza, amikor először ötéves korában marta meg egy kígyó, és úgy gondolta, hogy ha rendszeresen adagolja magának a mérget, immunissá válhat rá, és így védettebb lesz a világ legveszélyesebb kígyóival szemben. Egyik alkalommal, wisconsini otthonában egy egyiptomi kobra és egy monoklis kobra is megmarta, alig több mint egyórás különbséggel. Azonnal kórházba is került, majd napokra kómába esett, de ez sem tántorította el a férfit a későbbiekben.

Miután számtalanszor adott be magának kígyómérget, valóban immunitást alakított ki több halálos kígyófaj mérgével szemben, és a marásnyomok is bizonyítják, hogy módszerei működnek.

Tim még a vérét is felajánlotta orvosi kutatásokhoz, hogy a megszerzett immunitása hozzájárulhasson a későbbiekben egy univerzális ellenméreg kifejlesztéséhez, amely segíthet a halálos kígyók által megmart embereken, ami mára egereken történő kísérlet során is eredményesnek bizonyult - írja a LadBible.

A halálos kígyó kísérletről készült CNN-riport az alábbiakban megtekinthető!