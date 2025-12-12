Hagyta, hogy egy anakonda élve megegye, így menekült meg – Videó

A természetvédő Paul Rosolie hagyta, hogy egy anakonda felfalja a kamerák előtt, döntését azonban azonnal megbánta. Íme, mi történt azzal a férfival, aki úgy döntött, hogy hagyja, hogy egy kígyó élve felfalja a kamera előtt.

Dokumentumfilm kedvéért hagyta, hogy egy anakonda élve felfalja Fotó: pexels.com

Egy felvétel kedvéért vetette magát egy anakonda gyomrába

Paul Rosolie nem egy átlagos ember, a természetvédő nemcsak, hogy beleegyezett a bizarr javaslatba, de még azt is megengedte, hogy lefilmezzék a Discovery Channel 2014-es Eaten Alive című dokumentumfilmjében.

Abban a reményben, hogy felhívja az emberek figyelmét az Amazonas esőerdő élőhelyeinek pusztulására, Rosolie a kísérlet előtt nyomon követte a hatalmas kígyót a vadonban, de ezt a döntését nemsokkal később megbánta.

Bár a természetvédő döntését sokan ostobaságnak tartották, nem volt meggondolatlan a mutatványhoz való hozzáállásában, és gondoskodott minden szükséges óvintézkedésről, miközben egy anakonda megpróbálta megenni. Ehhez tartozott egy speciális, szénszálas ruha, amely megvédte a kígyó mérgező fogaitól, és egy speciális oxigénellátó rendszer, amely lehetővé tette számára a normális légzést.

Rosolie-t kamerával és mikrofonnal is felszerelték, hogy folyamatosan kommunikálhasson a csapatával.

Sajnos a csapat nem tudhatta előre, hogy az óriás kígyó hogyan fog reagálni az emberi csalira, és a hüllő úgy döntött, hogy először köré tekeri magát.

Körém tekeredik. Leszorítja a karjaimat. Tudja, hogy semmit sem tehetek

– hallható, ahogy a videóban mondja a csapatnak.

A mutatvány végül egy órán át tartott, mielőtt a csapat leállította, mivel Rosolie attól tartott, hogy a kígyó eltöri a karját.

Olyan helyzetbe hozta a karomat, hogy a teljes ereje a fedetlen karomra nehezedett... Éreztem, ahogy a csont meghajlik. És amikor eljutottam arra a pontra, hogy úgy éreztem, mindjárt eltörik, kénytelen voltam feladni

– emlékezett vissza.

De hol van most Paul Rosolie?

Ahhoz képest, hogy egyszer megpróbálta megetetni magát egy anakondával, a természetvédőnek minden bizonnyal jól megy a sora. Folytatja az Amazonas megmentésére irányuló természetvédelmi munkáját, és rendszeresen oszt meg friss híreket a közösségi médiában – számolt be róla a Ladbible.