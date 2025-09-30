RETRO RÁDIÓ

Botrány az iskolában: Beteg kiscicát etetett meg egy kígyóval a tanár

Jelenleg is folyik a vizsgálat a tanárral szemben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.30. 05:30
tanár kígyó cica

Döbbenetes eset rázta meg a texasi Alvord középiskolát, ahol egy állattudományt oktató tanárnőt azzal vádolnak, hogy egy alig néhány napos kiscicát megetetett az osztályában tartott kígyóval. Az ügyben a PETA állatvédő szervezet is panaszt tett, és büntetőeljárást sürget.

Tanár
A tanár ellen többen is felszólaltak.
Fotó: S N Pattenden /  unsplash.com – Képünk illusztráció

A beszámolók szerint a tanárnő saját macskája négy kölykét vitte be az iskolába, közülük pedig az egyik – állítása szerint beteg – kiscicát a kígyónak adta. Bár mindezt a diákok távollétében tette, később maga mesélte el az esetet az órán. Egyik tanítványa annyira megrendült, hogy hazavitte a másik három kiscicát, ám ők sem maradtak életben. 

A PETA közleménye szerint a tanárnő azt is kijelentette: otthon is szokott cicákat kígyókkal megetetni, majd cinikusan hozzátette: 

Nem lehet mindet megmenteni.

A szervezet azonnali intézkedést követel, és azt szeretné elérni, hogy a körzetben tiltsák be az élő állatok használatát az oktatásban. 

Az iskola igazgatója, Randy Brown elismerte: az eset még a tanítás megkezdése előtt történt, diákok jelenléte nélkül. Elmondása szerint a szülők közül valaki értesítette a rendőrséget és az állatvédelmet, de a hatóságok végül az iskolára bízták az ügy kezelését. A tanárnő bocsánatot kért, és azóta minden kígyót eltávolított az osztályteremből. 

A PETA azonban nem elégszik meg ennyivel: álláspontjuk szerint egy pedagógusnak épp az empátiát és az állatok iránti tiszteletet kellene tanítania, nem pedig a kegyetlenséget bemutatnia. 

Az, aki képes újszülött kiscicákat elszakítani az anyjuktól és kígyóval megetetni őket, nem való gyerekek vagy állatok közelébe

 – jelentette ki Rachelle Owen, a szervezet alelnöke. Az ügy nagy port kavart az elmúlt héten Texasban, és egyre többen követelik, hogy az illetékes hatóságok indítsanak büntetőeljárást a tanárnő ellen, értesült a People.

 

