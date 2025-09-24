Most érkezett: Három embert meglőttek egy dallasi intézményben, a lövöldöző meghalt

Többen megsérültek egy lövöldözésben egy bevándorlási és vámhivatalban Dallasban – közölte a hatóság.
Kristi Noem belbiztonsági miniszter megerősítette a hírt, hogy több embert meglőttek, az elkövető pedig öngyilkos lett, és belehalt a sérüléseibe.
Todd Lyons, az ICE megbízott igazgatója a CNN-nek adott interjújában megerősítette a lövöldözés tényét.
Lehetnek alkalmazottak, lehetnek a létesítményt látogató civilek, lehetnek fogvatartottak
– mondta Lyons a sérültekről, akiket meglőttek.
A Spectrum News megkereste a Belbiztonsági Minisztériumot, de a szóvivő nem közölt további részleteket.
Jelentős rendőri jelenlét volt látható a 35-ös autópálya mellett, a 8101 North Stemmons autópályát lezárták.
A bevándorlási hivatal texasi irodáiban idén több incidens történt. Augusztusban letartóztattak egy férfit, aki állítólag bombariadóval fenyegette meg a tiszteket egy dallasi létesítményben. Július 4-én lövöldözés történt egy bevándorlási őrizetbevételi központ előtt Alvaradóban, amely körülbelül 40 mérföldre délnyugatra található Dallastól. Egy rendőrt nyakon lőttek, és legalább 11 embert vádoltak meg a támadással összefüggésben.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.