Most érkezett: Három embert meglőttek egy dallasi intézményben, a lövöldöző meghalt

Kristi Noem belbiztonsági miniszter megerősítette a hírt, hogy több embert meglőttek, az elkövető pedig öngyilkos lett, és belehalt a sérüléseibe.

Több embert meglőttek Dallasban. A tettes öngyilkos lett (illusztráció) Fotó: pexels.com

A meglőttek kiléte egyelőre nem ismert

Todd Lyons, az ICE megbízott igazgatója a CNN-nek adott interjújában megerősítette a lövöldözés tényét.

Lehetnek alkalmazottak, lehetnek a létesítményt látogató civilek, lehetnek fogvatartottak

– mondta Lyons a sérültekről, akiket meglőttek.

A Spectrum News megkereste a Belbiztonsági Minisztériumot, de a szóvivő nem közölt további részleteket.

Jelentős rendőri jelenlét volt látható a 35-ös autópálya mellett, a 8101 North Stemmons autópályát lezárták.

A bevándorlási hivatal texasi irodáiban idén több incidens történt. Augusztusban letartóztattak egy férfit, aki állítólag bombariadóval fenyegette meg a tiszteket egy dallasi létesítményben. Július 4-én lövöldözés történt egy bevándorlási őrizetbevételi központ előtt Alvaradóban, amely körülbelül 40 mérföldre délnyugatra található Dallastól. Egy rendőrt nyakon lőttek, és legalább 11 embert vádoltak meg a támadással összefüggésben.