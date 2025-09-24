RETRO RÁDIÓ

Most érkezett: Három embert meglőttek egy dallasi intézményben, a lövöldöző meghalt

Többen megsérültek egy lövöldözésben egy bevándorlási és vámhivatalban Dallasban – közölte a hatóság.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.24. 15:40
Módosítva: 2025.09.24. 15:58
dallas lövöldözés tettes

Kristi Noem belbiztonsági miniszter megerősítette a hírt, hogy több embert meglőttek, az elkövető pedig öngyilkos lett, és belehalt a sérüléseibe. 

meglőttek több embert
Több embert meglőttek Dallasban. A tettes öngyilkos lett (illusztráció) Fotó: pexels.com

A meglőttek kiléte egyelőre nem ismert

Todd Lyons, az ICE megbízott igazgatója a CNN-nek adott interjújában megerősítette a lövöldözés tényét.

Lehetnek alkalmazottak, lehetnek a létesítményt látogató civilek, lehetnek fogvatartottak

 – mondta Lyons a sérültekről, akiket meglőttek. 

A Spectrum News megkereste a Belbiztonsági Minisztériumot, de a szóvivő nem közölt további részleteket. 

Jelentős rendőri jelenlét volt látható  a 35-ös autópálya mellett, a 8101 North Stemmons autópályát lezárták. 

A bevándorlási hivatal texasi irodáiban idén több incidens történt. Augusztusban letartóztattak egy férfit, aki állítólag bombariadóval fenyegette meg a tiszteket egy dallasi létesítményben. Július 4-én lövöldözés történt egy bevándorlási őrizetbevételi központ előtt Alvaradóban, amely körülbelül 40 mérföldre délnyugatra található Dallastól. Egy rendőrt nyakon lőttek, és legalább 11 embert vádoltak meg a támadással összefüggésben.

 

 

