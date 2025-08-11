RETRO RÁDIÓ

Ebbe beleszakad a szív: Elaltattak három tigriskölyköt a lipcsei állatkertben

Elaltattak három szibériaitigris-kölyköt a lipcsei állatkertben néhány nappal születésük után, mert anyjuk nem foglalkozott velük - közölte a létesítmény a hétvégén.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.11. 05:52
Módosítva: 2025.08.11. 05:54
lipcsei állatkert tigriskölyök kölyök

Jörg Junhold, az állatkert igazgatója szerint az, hogy a Yushka nevű nőstény "minden látható ok nélkül abbahagyta a nevelést. Az emberek számára ugyan érzelmileg szomorú, de az állatvilágban ez a tapasztalatlan anyák viselkedési repertoárjának része" - írja az MTI. 

Két nap alatt a szerdán este világra jött kistigrisek kihűltek és egyre gyengébbekké váltak. "Ezen a ponton, amikor a kölykök már nem mutatnak aktív viselkedést, és ezzel az anyaállatban sem váltanak ki ösztönzést a gondoskodásra vagy a tejtermelésre, nekünk kell vállalnunk a nehéz felelősséget, és megkímélni a kölyköket az éhhalál okozta szenvedéstől" - ismertette Andreas Bernhard állatorvos. Az állatkert tájékoztatása szerint a kölykök emberek általi felnevelése nem jöhetett szóba, mert nem tudták volna biztosítani a vadállatok fajuknak megfelelő felnevelési módját.

A PETA állatvédő szervezet bejelentette, hogy az ügyben büntetőfeljelentést tesz annak kivizsgálására, hogy jogszerű volt-e az állatok elpusztítása. Peter Höffken aktivista szerint arra törekednek, hogy megtörjék "a tenyésztés és öldöklés ördögi körét". "A tenyésztési programok azonnali leállítását követeljük, mivel a szibériai tigriseknek semmi keresnivalójuk Lipcsében" - tette hozzá.

Junhold ugyanakkor közölte, hogy az állatkert nem hagy fel a tenyésztési programmal, és megtartja a Yushka nevű nőstényt is. Az utóbbi időben több európai állatkert is viták középpontjába került, így például a nürnbergi vadaspark is, ahol helyhiány miatt elpusztítottak 12 egészséges páviánt. A dániai Aalborg állatkertje pedig azzal a felhívással váltott ki indulatokat, hogy feleslegessé vált, kiöregedett állatokat - lovakat, csirkéket, nyulakat, tengerimalacokat - fogad adományként, hogy ragadozóinak a természetes táplálékukhoz jobban hasonlító eledelt biztosíthasson.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu